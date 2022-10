Rugby : le repos des petits guerriers du baby-rugby du CRC

Depuis le début septembre une section baby-rugby est ouverte au sein du Chatenoy Rugby Club. Placé sous la responsabilité de Laurent Olivier, huit enfants de 4 et 5 ans, classé moins de 6 ans par la FFR, évoluent sous les bases de la découverte du sport en général, mais avec le ballon ovale entre les mains.

Une action éducative qui a lieu tous les samedis matins, de 10h à 11h, au stade du CRC, 33 rue de Charréconduit à Châtenoy le Royal. Sous forme de jeux dans trois ateliers, les enfants jouent et s’initient à faire du sport. Un excellent moyen d’expression qui ouvrira, pour celles et ceux qui le souhaitent, les portes de l’école de rugby du CRC dans les niveaux de 6 et 7 ans en catégories moins de 8 ans et 8 et 9 ans pour les moins de 10 ans et au delà bien évidemment. Les entrainements de ces catégories ayant lieu le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h.

Après chaque entrainement le CRC tient à offrir un petit gouter pour récompenser les enfants, comme ce fut le cas ce samedi 8 octobre 2022 pour « les petits guerriers et guerrières » du baby-rugby.

JCR



Contact pour l’école de rugby du Chatenoy Rugby Club :

Mail : [email protected]

Téléphone : 07 84 78 00 81 ou 07 49 16 28 16

Sur place aux jours et heures d’entrainement