Avec leur spectacle "Voilà qui nous sommes", les séniors de la résidence Hubiliac et du service « Marcel accompagne les séniors » du CCAS ont fait le Buzz au Réservoir à Saint Marcel.

Sur le thème de cette édition 2022 de la semaine bleue destinée aux séniors : Changeons notre regard sur les aînés, Brisons les idées reçues, les animatrices Isabelle du CCAS et Marie-Christine de la résidence Hubiliac, sous la houlette de Florence responsable de la résidence, ont concocté un spectacle hors du commun avec des acteurs amateurs seniors de St Marcel, spectacle monté avec la complicité des metteurs en scène extérieurs : Nadia, Marie et Gilbert.

Le Réservoir, salle de spectacle municipale de Saint Marcel a accueilli dans son cadre chaleureux, la troupe de séniors et son spectacle Voilà qui nous sommes. Une vraie rencontre intergénérationnelle avec une salle comble à chaque représentation. Oui, rien que çà, deux représentations, une le vendredi 30 septembre qui a rassemblé presque 160 personnes dont Raymond Burdin maire de la commune et une le dimanche avec presque 170 spectateurs présents dont la première adjointe Madame Karine Plissonnier. Un auditoire de toutes générations confondues venu acclamer, applaudir ces jeunes comédiennes et comédien de 64 ans à 95 ans.

Sandrine Gattaut directrice du CCAS a fait une petite allocution avant de laisser la parole aux séniors : « …Cette semaine bleue, est en effet un moment privilégié, riche d’initiatives, de projets, d’actions portées par le CCAS et la Résidence Autonomie Hubiliac, qui permet de sensibiliser le grand public sur les sujets qui me tiennent tant à cœur : la transmission, le bien-vieillir, le partage entre générations, le lien social, l’entraide ou encore l’écoute et la prise en compte de la parole des personnes âgées. Je voudrais d’ailleurs profiter de ce moment pour laisser la parole à nos séniors et saluer leur courage d’être présents cet après-midi pour vous offrir un beau spectacle… »

Le spectacle a été présenté par Florence Hernandez responsable de la Résidence Hubiliac, ensuite les 21 seniors ont raconté des anecdotes, des mésaventures de leur jeunesse avec un naturel comme si ça leur était arrivé hier, ils ont chanté non seulement des chansons de leur époque mais aussi des airs plus récents et plus modernes. Vingt dames pour un monsieur, vous vous rendez compte, eh bien Gégé n’était même pas intimidé, malgré son âge, surtout lorsqu’il racontait l’histoire du calot du curé :

Gégé : Le calot de Mr le curé

« En ce temps-là, l’abbé Guillou était le curé de mon village

Ouh la la ! Pas très commode, l’abbé Guillou, plus prêt à punir, qu’à pardonner !

Nous, les gamins du village,… comment vous dire… on ne l’aime pas trop !

Dès qu’on peut lui faire une blague,… ben on y va !...

Ce jour-là, Mr le curé est dans le clocher pour sonner les cloches.

Hé hé !… Il a laissé son calot sur l’estrade, et…et…et… TROP TENTANT, mes copains et moi hum… on a cloué le calot sur l’estrade !

Plutôt rigolo, non… Ah l’abbé Guillou lui, il n’a pas aimé non, pas du tout. Il a même menacé de nous priver de communion !

Un nom, il voulait un nom, un coupable !

Les copains, c’est sacré, personne n’a dénoncé personne !

Tout le monde puni, les prières du chapelet à copier 10 fois, à la main, oui, ouf …

Mais personne n’a dénoncé personne !

Qui c’était en vrai ?

Ah non, je ne le dirai pas ! Les copains c’est sacré !

Et la communion, ben oui, on l’a faite quand même ! ».

Des histoires cocasses, il y en a eu plus d’une comme celle de vouloir s’embrasser en faisant du vélo où, c’était à prévoir, les guidons se sont entremêlés et la jeune demoiselle de l’époque est tombée dans le purin… ou cette autre où perchée sur un escabeau la jeune Germaine devait faire les carreaux et bien sûr les garçons étaient là à regarder, pas les carreaux mais sous les jupes… je vous passe les détails de leurs commentaires aux séances de catéchisme. Je cite : « aujourd’hui elle est rose, hier elle était blanche »

Mais toutes ces aventures racontées par les auteurs eux-mêmes, parfois remplacés par Marie et Nadia les intervenantes qui les ont guidés tout au long des répétitions, étaient entrecoupées de chansons avec le chef d’orchestre Gilbert Drigon et son accordéon.

Un très beau spectacle qui a fait rire, chanter et pleurer parfois leurs enfants, petits-enfants, amis et tous ceux et celles qui les accompagnent quotidiennement, qui se sont investis pleinement et n’ont pas hésité à monter sur scène pour soutenir les aînés de la commune dans ce projet : Marie-Christine, Isabelle respectivement de la résidence Hubiliac et du CCAS.

L’ensemble des acteurs sur scène et en coulisses a été chaleureusement remercié par la directrice du CCAS. Les jeunes acteurs séniors ont reçu des fleurs remises par leurs enfants et petits-enfants.

Florence Hernandez a, elle aussi, reçu un bouquet de fleurs, bouquet qui lui a été remis par Marie-Christine Moine animatrice de la résidence Hubiliac. Les aînés, le public et le personnel présent lui ont souhaité tous ensemble un joyeux anniversaire.

Cette belle expérience avait pour but de sensibiliser et faire changer le regard sur nos aînés, ce fût totalement réussi et pourquoi pas à exporter dans d’autres lieux !

C.Cléaux