La chalonnaise Alycia Steel sort son 1er single ‘J’ai envie d’être à vous’

Ayant grandi à Epervans, Alycia vit aujourd’hui à Chalon-sur-Saône. Scolarisée au collège Vivant Denon à Saint-Marcel où elle donne de la voix à la chorale et expérimente la scène à la salle Marcel Sembat, elle suit ensuite un CAP au lycée Émiland Gauthey, et en parallèle, fréquente le Conservatoire du Grand Chalon durant 1 année. Chanter est une seconde nature pour Alycia dont les grands-parents s’adonnaient eux-mêmes à cet art. Adolescente, l’admiration portée à ses idoles, Mylène Farmer, Tokyo Hôtel, Évanescence, Christina Aguilera ou même Britney Spears, et leurs univers, lui font franchir le pas de se lancer également dans la chanson. À 22 ans, elle sort son 1er single : ‘J’ai envie d’être à vous’.

Alycia, qu’est-ce qui vous a donné envie de chanter ?

Mes idoles m’ont beaucoup inspirée. J’ai toujours ressenti ce besoin de chanter et l’envie de devenir chanteuse m’est venue vers 12 ans. Plus tard, j’ai eu la chance de faire ma première scène et j’ai très vite su où était ma place.

Comment définiriez-vous votre style ?

Ma musique est comme mon look. J’ai toujours aimé le côté gothique, avec des touches colorées, et un maquillage très prononcé... Mon style musical, c’est le pop rock, mais j’aime aussi y mettre un peu de douceur.

Vous sortez votre 1er single, racontez-nous comment a pris forme cette aventure ?

J’ai été repérée sur Youtube par Steeve VISSANT et Olivier ESTEPHAN de chez TENDANCES Music. Ils m’ont invitée à me produire en première partie de plateaux d’artistes 90/2000 à travers la France. J’ai signé un contrat d’artiste sous ce label ; ils m’ont proposé plusieurs titres en studio mais lorsque j’ai entendu 'J'ai envie d’être à vous’, j’ai de suite accroché avec cette chanson, c’était une belle manière de me dévoiler en tant qu’artiste pour un premier single. Ensuite tout s’est enchaîné, j’ai enregistré le titre à Lyon, et nous avons tourné le clip à Paris sur deux jours. Une belle aventure qui commence…

Vous avez rencontré de nombreux artistes, ont-ils eu un petit mot encourageant ?

Depuis mes 16 ans j’ai rencontré beaucoup d’artistes d’univers différents. En général, ils ont toujours un petit mot d’encouragement et certains m’ont donné des conseils que j’ai appliqués. En général, ils sont vraiment adorables.

Comment avez-vous vécu cette longue période Covid où bon nombre de projets artistiques ont été mis à l’arrêt ?

Ça a* été une période très longue. Il n’y avait plus de concerts et avec mon équipe, on a été obligés de mettre en stand bye la sortie du titre... À côté de ça, j’ai vu les choses autrement, ‘J’ai envie d’être à vous’ a pris un sens incroyable. Cette chanson était pour moi une manière de remercier le public qui me suit depuis le début. C’était comme pour leur dire : « Merci d’être là ! J’ai envie d’être à vous. J’ai envie que la vie normale reprenne et vous retrouver sur scène. »

Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?

Je me dis que j’ai eu raison de croire en mes rêves et de ne rien lâcher... Ce métier, cette passion me rendent plus forte chaque jour.

Quels sont vos projets et vos souhaits pour l’avenir ?

Mes projets : c’est l’enregistrement de mon premier EP. Plusieurs concerts sont prévus pour 2023, le lancement de mon site officiel www.alyciasteel.com et pour mes souhaits : je veux continuer à être heureuse, faire ce métier le plus longtemps possible et poursuivre mon ascension.

