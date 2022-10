Conservatoire du Grand Chalon /Théâtre du Grain de Sel : 'Les Romanesques'

Malgré la haine qui oppose leurs pères, Sylvette et Percinet s’aiment. Depuis un mois, un vieux mur, qui sépare les deux propriétés, est le témoin muet de leur passion secrète. Ces deux jeunes gens poétiques, à l’esprit romanesque, se rêvent en Roméo et Juliette et sont persuadés que leur amour brisera toutes frontières. Car, oui, c’est comme ça que cela se passe... dans les livres. Mais en réalité, cette guerre entre Pasquinot et Bergamin, les deux pères, n’est qu’un machiavélique stratagème destiné à marier les enfants, abattre le mur et, ainsi, fondre en une leurs deux terres.

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 À 20H - THÉÂTRE GRAIN DE SEL

La Cie 800 litres de paille feat Straforel

INFORMATION PRIX de 6 à 11 Euros - EN FAMILLE À partir de 12 ans - DURÉE 1H35 - BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30 Tél. : 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon