Zikado, Créer un spectacle en 5 jours le défi de Musique Pluriel

Communiqué Musique Puriel

ZIKADO

Le défi : Créer un spectacle en 5 jours ! sans connaissance musicale ou théâtrale préalable

Monter un spectacle à partir de chants du monde et de jeux scéniques, jeux vocaux, rythmiques et corporels, chants à plusieurs voix, en plusieurs langues, ou pas… Travail sur la présence scénique, la conscience de l'espace et du groupe. Relation entre voix chantée et voix parlée. De la mise en bouche à la mise en scène, cette création sera accompagnée par deux professionnelles :

Catherine FAURE chanteuse, cheffe de chœur, musicienne

Léna FRANTZ metteuse en scène, comédienne, chanteuse

Présentation du spectacle aux parents et amis le 28 octobre à 18h00

Zikado en pratique

Pour qui ? pour les jeunes de 7 à 16 ans

16 participants maximum

Musique et théâtre chaque jour : Où et quand ?

Au Clos Bourguignon à Chalon-sur-Saône

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h30 à 16h30,

(repas tiré du sac à midi



Tarifs

plein 138€ - famille 118€ - réduit 98€

+ 6€ adhésion pour non adhérent

Date limite d'inscription 17 octobre

sur le site www.musiquepluriel.fr

Renseignements

Association Musique / Pluriel

tél: 09 80 65 63 71

[email protected]