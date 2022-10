ASSOCIATION VALENTIN HAUY : Intervention au Centre de Formation de l'IRTESS Bourgogne

Le jeudi 15 septembre 2022, l'Association Valentin HAUY (Au service des personnes aveugles et malvoyantes), son Président Thierry CARPENTIER et une dizaine de membres de l'Association sont intervenus au Centre de Formation de L'IRTESS Bourgogne sur la demande de Madame Agnès MICHEA (Responsable).



Après une présentation de l'Association Valentin HAUY, une trentaine de stagiaires ont pu s'inviter sur les différents ateliers proposés :

Atelier braille : découverte de la lecture et de l'écriture de cet alphabet en points saillants ;

Atelier matériels et jeux adaptés : démonstration de matériels : montres et réveils parlants et autres objets de la vie quotidienne ou bien des jeux adaptés comme : dominos, xylo... ;

Atelier sensoriel : les yeux fermés, les participants devaient deviner les différents objets (boites et bouteilles) ou aliments sous sachets (riz, pâtes, lentilles...) ;

Atelier chiens guides : nous avions la présence de 2 chiens guides pour le plus grand plaisir des participants où se mêlaient les questions et les caresses ;

Atelier locomotion : présentation de la canne blanche avec mise à l'épreuve sur un petit parcours d'obstacles ;

Atelier sports adaptés : découverte du tandem pour un tour de piste les yeux fermés autour du parking, effets garantis et présentation de ballons sonores.

Cette intervention avait pour but de sensibiliser les participants dans leur futurs vie professionnelle.

Cet établissement de formation forme de futurs A.E.S. (L'Accompagnant Educatif et Social) qui interviennent principalement auprès des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées en situation de vulnérabilité ou d'handicap, pour compenser leurs pertes d'autonomie, les aider dans leur vie quotidienne et leur permettre d'être acteurs de leurs projets de vie.

Durant plus de 3h, les participants ont pu poser de nombreuses questions sur l'handicap visuel aux bénévoles et déficients visuels présents.

L'occasion de remercier Agnès MICHEA et tous les stagiaires pour leur accueil.



Nous vous rappelons les permanences et coordonnées :

Association Valentin HAUY

34 rue Jean Moulin

71100 CHALON SUR SAONE

Tous les mardis et jeudis de 14h à 17h

Mercredi : Journée randonnée tandem

Contact : Thierry au 06 11 79 67 38

e-mail : [email protected]