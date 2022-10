Un partenariat hors-norme pour les grimpeurs de la section performance du Club Alpin Chalon

Dans le cadre de leur formation de « grimpeurs complets », les membres de la Section Performance Escalade du CAF Chalon ont suivi, ce samedi, une formation de sculpture de prises d’escalade.

Sous la houlette de Stéphane Dugit, shaper de la marque de prises d’escalade Volx Climbing (seul fabriquant Français), nos jeunes apprentis ont appris comment se fabriquent les prises qu’ils serrent habituellement entre leurs doigts.

Ainsi, ils ont pu dessiner et réaliser dans la mousse qui sert à réaliser les moules, les prises dont ils rêvent !



Cette initiation, opérée par Volx Climbing, partenaire officiel de la Section performance escalade du CAF Chalon, s’est déroulée dans les locaux, mis gracieusement à disposition, de la société Chalonnaise LEME Modelage.

Cet événement, riche en découvertes et en apprentissage a également permis de présenter le nouvel effectif de la promotion 2022-2023 de la SP ainsi que son nouveau staff mené par Myriam Motteau ancienne pensionnaire de l’équipe de France et double championne du Monde de bloc en 2001 et 2002.



Au cours de cet événement, la section performance escalade du CAF Chalon a tenu à vivement remercier ses partenaires Volx Climbing et la MAIF, ainsi que sont hôte du jour LEME Modelage.