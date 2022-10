L'enseigne V and B s'implante dans le centre commercial La Thalie

Après Chalon Sud et Beaune, le concept mêlant cave et bar débarque prochainement du côté du centre commercial La Thalie. Si les travaux avancent à grands pas, il faudra encore attendre un petit peu pour pouvoir profiter du bar et de l'espace boutique. Plus de détails avec Info Chalon.

Pendant longtemps, à Chalon-sur-Saône, il y avait des cavistes, des bars, mais pas d'espace qui mariait les deux.

Mais ça, c'était avant l'ouverture du premier V and B (vins et bières) dans la zone commerciale Chalon Sud en 2014. C'est Yann Pernot qui est à sa tête. Il y a trois mois, il lançait en effet un établissement du même type à Beaune... et à partir du 5 décembre, notre ville aura droit à un deuxième V and B dans le centre commercial de la Thalie.

V and B Chalon La Thalie, c'est son nom.

«L'idée, nous l'avions depuis 2019 mais le Covid est passé par là. Nous l"avions mise de côté, le temps de se refaire. Elle a fait son retour à la demande de clients qui, installés ailleurs, ne passaient plus la Saône pour nous voir. Pour nous, la zone commerciale de la Thalie a un fort potentiel et en pleine renaissance. Nous avons eu l'opportunité de nous y implanter et j'ai eu envie de relever ce défi. Tous les voyants sont au vert. Cette zone historique, on y croit. Il y a 380 m2 de surface commerciale et 130 m2 de terrasse», explique le chef d’entreprise.

Le concept d'un V & B est simple : il y a à la fois une boutique ainsi qu’un bar (l'afterwork participe d'ailleurs à la bonne réputation de l'enseigne).Le futur établissement ne dérogera pas à la règle.

Le gérant de ce nouveau V and B est Jason Atchy qui a la ferme intention de redonner un coup de fouet à une zone commerciale longtemps tombée en désuétude et espère participer à son renouveau.

Aux esprits chagrins qui trouveraient l'idée quelque peu hasardeuse, ce dernier, qui vient de passer trois mois à former l'équipe de Beaune, notamment au maniement du logiciel interne, rétorque qu'au contraire, cette implantation était attendue.

«Lorsqu'on a parlé du projet à nos clients sur les réseaux sociaux, nous n'avons eu que des bons retours et énormément de commentaires bienveillants», indique Jason.

Au programme, des soirées à thème une fois par mois, des concerts et des animations (blind tests, ateliers spiritueux, dégustations de produits, apéros dj, etc).

«Tout ce qu'on fait depuis maintenant huit ans à Chalon. Quant à l'inauguration du deuxième V and B, elle aura lieu mi-janvier et on vous prépare des surprises», précise Yann.

Vous voilà prévenus!

Côté boutique, les clients pourront faire leur choix parmi 350 références de bières, 300 pour le vin, 200 whiskies et 100 rhums du monde entier. Sans oublier les accessoires et la verrerie. Une gamme qui fait aussi la part belle aux produits locaux.

Comme dans les autres V and B, vous aurez aussi la possibilité de louer une tireuse à bière.

Cette nouvelle implantation s'accompagne par ailleurs de recrutements.

En attendant l'ouverture de ce deuxième établissement dans notre ville, V and B Chalon Sud qui soufflera la semaine prochaine ses huit bougies vous donne rendez-vous le vendredi 21 octobre pour une soirée années 80.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati