Chalon dans la Rue : Venez découvrir en avant-première plusieurs extraits de spectacles le vendredi 21 octobre à partir de 19 heures

Présentation de 4 projets de résidence, 3 de Chalon dans la rue et 1 de La Péniche.

C’est une soirée conviviale qui vous attend pour la soirée du vendredi 21 octobre à partir de 19 heures sur le site de l’Abattoir avec 4 extraits de spectacles en cours de construction en résidence accompagnés d’une soirée festive (soupe, vin, chaud, repas, canapés…).

Le communiqué de presse :

Le Bruit de la rue

le rendez-vous avec les compagnies en création

Extraits de spectacle en cours de construction, lecture, musique, discussion,

repas sur canapé et papote artistique... Vendredi 21 octobre à partir de 19h - sur le site de l'Abattoir

Chalon dans la rue, le festival, vous connaissez. Et l'activité à l'année ?

Tous les mois, des compagnies sont accueillies sur le site de l'Abattoir pour écrire, répéter, penser et construire leurs créations.

Comme justement en octobre, nous en recevons 3, nous nous sommes dit que ce serait une belle idée de vous inviter pour les rencontrer.

- AU MENU -

19h : Accueil avec soupe et vin chaud.

Vin bio offert par la Biocoop de Châtenoy-le-Royal et soupe concoctée par Laure (À table !) grâce aux légumes de la Ferme de Laiveil.

19h30 : Collectif La Méandre, "Fantôme"

Dernière ligne droite pour ce spectacle créé pour 1000 spectateurs en espace public ! Le collectif viendra présenter les enjeux d'une grosse forme et révéler les premières images, mélodies, de la création.

20h15 : GK Collective

C'est un projet au long cours qui s'annonce avec le GK Collective. Familier des spectacles immersifs et participatifs, ce groupe de recherche théâtrale viendra tricoter sa fiction à Chalon. Découvrez le projet et devenez, pourquoi pas, les complices de cette nouvelle histoire.

20h45 : Margo Chou, "Liliana Butter Not"

Lecture et mise en musique de "Liliana Butter Not", un seule en rue entre guide pratique et confidence. Est-ce que ce texte résonne en vous, révèle des sensations communes ? L'artiste serait curieuse de le savoir.

22h : Disco Boule, noise rock instrumental

Une batterie, deux guitares dans la fosse pour une dose de rock brut et de noise spontanée.

Découvrez en avant-première, la musique noise de ce groupe, en résidence à LaPéniche, salle de musiques actuelles.

INFOS PRATIQUES

Entrée libre. Bar et restauration en continu.

Adresse : Chalon dans la rue Cnarep - 52 quai St Cosme, Chalon-sur-Saône.

Contact - [email protected]

Remerciements :

Biocoop de Châtenoy-le-Royal, restaurant À Table !, la Ferme de Laiveil, LaPéniche.