CARBURANTS - Vers la réquisition gouvernementale ?

Les sources concordantes se multiplient pour expliquer qu'une décision gouvernementale ne devrait plus guère tomber. Une réquisition qui concernerait que les dépôts de carburants bloqués et pas les raffineries, une précision utile dans le contexte du moment. Le gouvernement est confronté à une situation complexe entre l'atteinte au droit de grève, l'ingérence dans la gestion d'entreprises et la nécessité de lever des blocages qui impactent toute la vie économique du pays. Il est opportun là aussi de rappeler que les syndicats entrent dans une phase électorale, avec les élections des représentants du personnel qui se joueront début décembre. C'est dire que chaque action menée peut engranger ou pas des voix auprès des syndicats à l'origine de la mobilisation.

Reste la grande question juridique en terme d'intervention de l'Etat sur les dépôts de carburants. Peut-il se permettre d'entamer un bras de fer avec la CGT et s'en prendre à un point essentiel de la constitution, à quelques jours du rendez-vous national fixé au 16 octobre à Paris ? Un sujet qui pourrait enflammer le pays socialement... Sauf que sur le plan du soutien "populaire", les "pétroliers" risquent de perdre le soutien de la population alors que l'impact est toujours plus fort sur le quotidien des Français.

