Succès incontestable à Mercurey sous un soleil radieux

Du monde, des ventes, un soleil radieux et un ciel bleu... un savoureux cocktail pour Mercurey et ses deux animations d'automne.

Mercurey Animations peut savourer le week-end qui vient de s'écouler. Deux événements conjoints étaient organisés à quelques mètres l'un de l'autre. Entre le vide-greniers à l'extérieur de la salle des fêtes et le vide-dressing organisé à l'intérieur, il y a avait de quoi faire de bonnes affaires. Et les adeptes de vide-greniers ne se sont pas trompés, se présentant de bonne heure le matin, histoire de mettre la main sur les pièces les plus intéressantes. Unanimement, les participants ont salué l'organisation et la réussite du week-end. Du côté de la restauration, Mercurey Animations a fait le plein... au point que la pâte à gaufres prévue était à peine suffisante pour satisfaire les ventres affamés. Bravo à toutes et à tous !

L.G