Cette année, les participants à la formation hivernage organisée par Aquilus Piscines & Spas Saint-Rémy, ont été très nombreux !

Comme chaque année, Aquilus Piscines & Spas Saint-Rémy a convié début octobre, sa clientèle aux Charmilles à Lux, pour l’hivernage de leur bassin afin de conserver une eau claire et saine d’une année sur l’autre.



L’occasion de leur prodiguer des conseils très utiles, au bon moment, concernant le nettoyage du bassin (ligne d’eau, murs et fond), la vidange, la protection des canalisations, la mise hors-gel de la filtration et de la structure avec la mise en place de flotteurs lestés, mais aussi des conseils avisés quant au traitement de l’eau en cas d’hiver doux.

Une demi-journée au cours de laquelle ont été abordés tous les essentiels et qui s’est terminée par un petit cocktail à l’agence Aquilus Piscines & Spas, 11 route de Lyon à Saint-Rémy, où les invités ont pu découvrir le nouveau SAUNA extérieur COCOON avec sa vue panoramique 180° (en photo ci-dessous).

Aquilus Piscines & Spas Saint-Rémy organise une réunion de remise en route au mois d’avril, tous les ans également.



ADS - Concessionnaire AQUILUS - 11 route de Lyon - ZAC de Californie - 71100 Saint Rémy (03 85 48 84 85)

