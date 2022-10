Le Parti ouvrier indépendant démocratique apporte son soutien aux travailleurs en grève chez Total et Esso.

Les responsables du blocage dans lequel s’enfonce le pays sont les dirigeants de ces multinationales qui, après avoir versé des milliards de dividendes aux actionnaires, refusent d’ouvrir les négociations exigées par les grévistes et leurs syndicats. Responsable aussi le gouvernement qui joue le pourrissement.

Les revendications des salariés sont légitimes. Elles recoupent les demandes salariales pour lesquelles les grèves se multiplient dans tout le pays.

Le POID dénonce les menaces de réquisition brandies par Macron contre les grévistes. Il appelle partout ses adhérents à proposer à leurs collègues de travail dans les services, les ateliers, les bureaux, les écoles de rédiger des motions de solidarité avec les grévistes et de les porter sur les piquets de grève.

Si le gouvernement osait mettre en œuvre sa menace de réquisition, il reviendrait à toutes les organisations du mouvement ouvrier et aux travailleurs de tous les secteurs de répondre par la mobilisation à toute demande des grévistes de défendre en commun le droit de grève.