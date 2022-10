GOLF - Incontournable, la coupe des Jardiniers, remportée cette année par Amaury Lavollée et Guilhem Ressiguié

Incontournable, l’élue communautaire ne se trompe pas... Organisée désormais tous les deux ans depuis 2018, elle est en effet devenue un classique du calendrier golfique chalonnais.

Les jeunes au top

Et pour ce qui est de l’édition 2022, ils ont été une petite cinquantaine de joueurs à se retrouver, en ce dimanche ensoleillé mais brumeux en début de matinée, sur les greens de Saint-Nicolas. Avec à la clé une belle victoire du duo formé par les jeunes Amaury Lavollée et Guilhem Ressiguié. Auteur d’un bon départ, qui s’est avéré suffisant pour prendre le meilleur sur l’équipe expérimentée composée de Michel Pernin et Patrice Renaud. Notons que les vainqueurs se sont vus remettre un magnifique trophée, fabriqué tout spécialement par l’atelier de métallerie et de ferronnerie d’art Brio Manufacture, dont l’un des fondateurs n’est autre que Stéphane Diotallevi, membre de l’AS Golf.

Le trou en un d’Hélène Bouyssou

Mais le véritable exploit de la journée a été réalisé par Hélène Bouyssou, qui a accompli un trou en un au trou n°12. Une performance qui lui a permis bien évidemment de remporter le concours d’approche... avec en prime un tonnerre d’applaudissements de la part de ses amis golfeurs ! Par ailleurs le concours de drive a été gagné par Faustine Planté chez les dames avec un coup à 149 m et par Jean Gerhart chez les messieurs avec une distance de 219 m.

On peut organiser une épreuve et en même temps la disputer... Pierre-Yves Raoult, responsable de l’unité parcs et jardins au service des espaces verts du Grand Chalon, et Dominique Marlot, l’incontournable greenkeeper du Golf de la Roseraie, en ont fait la démonstration avec respectivement pour partenaires Eric Varault et Nicolas Le Carrer. Félicitations à ces jardiniers-golfeurs, même s’ils n’ont pas été classés !

« Un terrain correct »

Dans ses propos Dominique Melin n’a pas manqué aussi de mettre en exergue le travail des « jardiniers du Golf ». Et cette année cela n’a pas été évident avec les différents épisodes de canicule que nous avons vécus et les contraintes en découlant. Prenant à son tour la parole, Carl Fraselle a rejoint la vice-présidente du Grand Chalon sur la nécessité d’avoir un terrain correct. « Pour performer le mieux possible » a dit l’élue. « Pour attirer tout le monde, les jeunes, les seniors, les entreprises, les touristes » a ajouté le président.

Les résultats

Brut : 1. Amaury Lavollée (Chalon) - Guilhem Ressiguié (Chalon) 39, 2. Michel Pernin (Chalon) - Patrice Renaud (Avoise) 37.

Net : 1. Léandre Planté (Chalon) 45, 2. Amaury Lavollée (Chalon) - Guilhem Ressiguié (Chalon) 44, 3. Carl Fraselle (Chalon) - Marc Gely (Chalon) 43, 4. Michel Pernin (Chalon) - Patrice Renaud (Avoise) 42, 5. Lionel Bruneau (Chalon) - Jean-Claude Eyraud (Chalon) 41, 6. Philippe Marc (Chalon) - Gérard Cour (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT