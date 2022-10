Une quarantaine de spectateurs pour l'avant-première de «16 ans»

Le film ne sortira au cinéma que le 4 janvier 2023 mais l'avant-première a eu lieu le mardi 12 octobre à 20 heures au Mégarama Chalon.

L'équipe du film, composée du réalisateur Philippe Lioret et de l'actrice principale Sabrina Levoye, était présente pour échanger avec le public.

Synopsis : Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s'enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, Tarek, qui travaille comme manutentionnaire à l'hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l'hypermarché c'est Franck, le père de Léo. Les deux familles s'affrontent, les différences s'exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s'embrasent et virent à la tragédie…

Une quarantaine de personnes ont répondu présent pour pour cette avant-première.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati