Juliette Pretet, nouvelle ostéopathe fraîchement installée à Givry

Fraîchement diplomée de l'école d'ostéopathie de Lyon après 5 années de formation, Juliette Pretet s'est installée à Givry, au 41 de la rue de la République, juste en face de la boucherie Moine-Badet. A peine lancée que déjà les rendez-vous ont commencé à pointer le bout de leur nez, démonstration que le besoin est là !

Avec une spécificité tournée vers la pédiatrie, la péri-natalité et les enfants, Juliette Pretet s'annonce bien évidemment à toute personne désireuse d'avoir recours à l'ostéopathie, dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. Le principal d'entre eux étant de limiter le recours à l'approche médicamenteuse.

Alors losqu'on pose la question à notre jeune ostéopathe les raisons de ce choix carrière, elle ne fait pas de détours, expliquant ses 12 années de danse classique au Conservatoire du Grand Chalon, et le recours aux pratiques ostéopathiques.

Le cabinet est ouvert de 8H à 20h les lundi et mercredi, de 8H à 18h les mardi et jeudi et de 8H à 13h le samedi. Les rendez-vous sont à prendre directement via Doctolib ou par téléphone au 07 80 97 33 17 - [email protected]

Laurent Guillaumé