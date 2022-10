Ca va coincer dans les transports mardi prochain !

La Fédération CGT et Sud Rail appellent les cheminots à une grève le 18 octobre prochain ainsi "qu’à participer massivement aux manifestations en territoires ce jour-là."

Il fallait s'y attendre. A peine les pétroliers ont lâché du lest sur la question des salaires que d'autres syndicats sont entrés dans la danse, en réclamant une revalorisation salariale. Dans les trains mais aussi à la RATP, ce mardi 18 juin, ça risque de coincer. D'autres secteurs de l'économie devraient se greffer sur le dossier des salaires alors que l'hiver pointe et que l'inflation est au plus haut.