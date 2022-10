Une semaine très ensoleillée et particulièrement douce pour la saison en Saône et Loire

22 et même 23°c attendus les jours prochains en Saône et Loire.

Des températures anormalement douces pour la saison sont attendues en Saône et Loire. Jusqu'au samedi 22 octobre, Météo France prévoit des températures qui flirteront avec les 23°c et même plus localement. Des températures accompagnées d'un soleil radieux et d'un ciel bleu. Bien loin des températures attendues pour un automne, de quoi chambouler quelque peu le rythme végétatif des plantes. A compter du dimanche 23, Météo France prévoit le retour des averses.

L.G