Le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal, une association référence

Présents dans 30 compétitions régionales, nationales et internationales, pour 445 médailles obtenues au cours de la saison, le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal est reconnu pour la qualité de son travail au travers de ses résultats et ses installations.

Quel meilleur moment pour prendre la température d’une association, qui plus est d’un club sportif, que l’assemblée générale statutaire. Toujours un réel plaisir d’entendre le rapport moral et social de la présidente Yvonne Le Floch, dont on retiendra toutes les félicitations adressées par celle-ci aux bénévoles, compétiteurs et à tous ceux qui font que le Tir Sportif est une association qui mérite un réel coup de chapeau, pour son organisation interne et pour ses résultats qui forcément en découlent.

Des remerciements également en direction des services techniques municipaux et de la Municipalité dont on notait la présence du Maire Vincent Bergeret et de son adjointe à la vie associative, Pascale Lepers

Présent dans 30 compétitions

Le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal ce sont quelques 176 tireurs de tous âges qui pratiquent régulièrement et dont certains sont engagés dans des compétitions départementales, régionales, nationales, voir internationales pour les sociétaires qualifiés au sein de l’équipe de France de tir à l’arbalète IR 900. Au total ce sont 30 compétitions dans lesquels le Tir Sportif était présent.

Il a appartenu à Daniel Guyot, vice-président et coordinateur sportif au sein du club, de faire le compte-rendu sportif, et Dieu sait que la liste est longue et les coupes et médailles abondantes (445 médailles au total) !

info-chalon.com a donné, tout au long de la saison, le palmarès éloquent du club, depuis l’Ecole de Tir jusqu’au Championnat du monde, en passant par le National UFOLEP qui cette année 2022 était organisé au stand Guy Chapuis de Châtenoy le Royal.

Le président régional de l’UFOLEP, Lucien Matron, présent à cette assemblée générale a tenu à remercier le club et à remettre un diplôme aux quelques 80 bénévoles qui ont oeuvré pour le succès de cette compétition de haut niveau et d’apporter un chèque de 500€ pour remercier de l’aide à la réalisation de cette compétition nationale.

Si au palmarès vous ajoutez l’obtention de cibles de couleurs pour les jeunes, preuve d’une bonne formation interne au club, on comprend mieux le référencement national du club.

Félicitations unanimes des personnalités

Comme de coutume des personnalités du monde associatif ou des élus locaux ou départementaux sont invités à l’assemblée générale, chacun apportant sa réflexion et son encouragement

Gérard Tollard, Président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports de l’Engagement Associatif s’est félicité de voir autant de monde dans une assemblée générale : « C’est un engagement profond des membres et des adhérents. Une véritable implication pour l’intérêt de la vie d’un club, avec des résultats qui s’inscrivent dans la continuité et qui inspirent le respect. » avant de remettre deux médailles de bronze ( voir prochain article sur info-chalon)

Ce qui a fait dire à Jean-Marc De Micheli, président de l’Office Municipal des Sports,: « Convivialité, bénévolat, compétition, c’est le reflet de votre association.»

Des propos soutenus par le Maire et Conseiller départemental, Vincent Bergeret : « Je suis toujours surpris par la dynamique qui règne au sein du Tir Sportif et avec des interlocuteurs qui se dévouent pour les autres. Félicitations aux tireurs pour leurs résultats, c’est un beau retour sur investissement auquel s’ajoutent les compétitions organisées et ou vous participez.

S’agissant de l’agrandissement du pas de tir, le projet de salle n’est pas abandonné mais il faut attendre que les choses s’éclaircissent compte tenu du contexte actuel, mais cela se mettra en route avant la fin du mandat.

Gardez l’esprit de famille qui règne dans le club. »

JC Reynaud