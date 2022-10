Semaine du goût : les 25 enfants de grande section de l’école maternelle Berlioz de Châtenoy le Royal en visite au moulin Terres de Moulin Madame.

Découvrir la fabrication de la farine et son utilisation, une sortie pédagogique pour les enfants de maternelle dans le cadre de la semaine du goût.

Sous la responsabilité de Xavier Houillon directeur de l’école, aidé d’une ASEM et de 4 parents, les 25 écoliers se sont rendus à pied au moulin rue des Canivoles à Châtenoy depuis l’école Berlioz. Marie Christel Ducrot et le meunier Miguel Paveglio les ont accueillis sur le site de Châtenoy, là où se trouve le moulin à meule de pierre.

Après une approche pour prendre connaissance des graines et du résultat obtenu, la farine, ils ont pu toucher les grains de céréales et sentir entre leurs doigts la douceur de la farine.

Equipés de charlottes, Miguel les a ensuite fait entrer dans la pièce où se trouve le moulin.

Il leur a expliqué comment fonctionne le moulin : « Le moulin est constitué d’une meule de pierre fixe en-dessous et d’une meule tournante au-dessus. En tournant, la meule sépare progressivement le grain, des enveloppes (son) jusqu’à obtenir cette poudre très fine la farine ». Il a aussi expliqué le rôle des machines qui servent à obtenir les différentes qualités de farine. Les enfants étaient quelque peu fascinés par le moulin, par l’aspiration du grain qui disparait et ressort en poudre pour ensuite être filtré, brossé, etc…

Pour terminer cette première partie de visite, Miguel a montré les machines à faire les pâtes et expliqué leur fabrication : « Elles sont façonnées à l’aide de semoule de blé dur, les moulinettes. ». Au moulin Terres de Moulin Madame le travail est artisanal.

La suite de la visite, les écoliers l’ont faite à la boutique qui se trouve au lieudit Moulin Madame. Il était donc temps pour les enfants et les accompagnateurs de reprendre leur balade pédestre en passant par la voie verte afin d’arriver directement à l’entrée de la cour de la boutique.

Marie-Christel les avait devancé et les attendait pour un atelier où ils allaient confectionner un pâton de pain, mais autre chose était en cuisson quand ils sont arrivés : des crêpes !

Installés autour de plusieurs tables, ils se sont mis à mélanger, pétrir la préparation à base de farine, de levure, d’eau…pas facile de malaxer les ingrédients quand on a de petites mains. Aidés un peu par les accompagnateurs mais avec persévérance nos petits "mitrons" ont fini par faire chacun leur boule de pâte. Il ne restait plus qu’à laisser lever les boules de pâte dans leur sac avant de les reprendre pour former le pain.

Chaque prénom est marqué sur les sacs.

Jouer les boulangers, les mains sont pleines de pâte et de farine, un petit lavage et voilà tout le monde est prêt pour le pique-nique et la dégustation de pâtes que Marie Christel a fait cuire. La suite du programme de la journée : finition des pâtons de pains à emmener pour les faire cuire à la maison. Il restait une chose très importante, la dégustation des crêpes pour le goûter avec, au choix, confitures maison, pâte à tartiner au chocolat, sucre…

Quand on est bien occupé le temps passe vite et il était déjà l’heure de reprendre le chemin du retour pour l’école Berlioz. Une marche digestive en quelque sorte !

C.Cléaux