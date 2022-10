'Du miel, du soleil et de l'or' à l'Espace des Arts

La pièce est une libre adaptation du roman Sans famille d'Hector Malot, transposée dans une réalité actuelle par l'auteur, metteur en scène et comédien syrien Rémi Sarmini. Il y compare la fuite de son pays en 2016 pour échapper à la guerre, puis ses errances de par le monde pour trouver un endroit sûr et paisible où vivre et travailler, à la vie du petit Rémi : un enfant trouvé, qui passe son âge tendre chez des parents nourriciers avant d'être vendu à un vagabond saltimbanque, musicien des rues et montreur de chiens savants. La perte du foyer et de l'être aimé s'habille ainsi un pont entre ces « deux Rémi ».

Mettant aussi en perspective les problèmes sociaux qui frappent les migrants luttant contre la solitude et la discrimination en raison de leur sexe et de leur nationalité, l'artiste joue et navigue sur scène entre ses rêves, ses secrets et ses espoirs. Une adaptation réaliste et troublante.

SAM 15 OCT 2022 — 21h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Durée : 1h20 - Tarifs : de 7 à 24€ - Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/honey-sun-gold-du-miel-du-soleil-et-de-lor

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Ahmed Bousnina