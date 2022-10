Le magasin Atol Chalon Centre a fait peau neuve

"Un format concept-store, plus lumineux, plus confortable et plus accueillant" confie Yvon Muzard, entouré de Blandine et Coraline (en apprentissage optique). L'établissement situé au 39 de la rue du Châtelet a fait peau neuve, avec des conditions d'accueil optimisées. Tous les travaux ont été menés sans aucune fermeture, tout en garantissant l'accueil des clients. Une jolie performance qui méritait d'être signalée. Des travaux menés aussi avec le soutien financier du Grand Chalon dans le cadre de l'enveloppe mobilisée pour les travaux des commerces d'hyper-centre.

L'inauguration officielle des lieux se tiendra le 3 novembre prochain.

L.G