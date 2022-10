Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Berlioz de Châtenoy le Royal ont rendu hommage à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 Octobre 2020.

Ce vendredi matin les élèves de la classe de CM1 de Cyril Meunier et de la classe de CM2 de Patricia Pierre se sont rendus avec leurs enseignants Allée Samuel Paty pour rendre hommage à ce professeur d’histoire-géo assassiné, victime du terrorisme islamique. Pour graver dans l’histoire et pour ne pas oublier, la municipalité a choisi de donner le nom de Samuel Paty à cette allée aux abords du collège, un symbole fort pour marquer que l’École a pour mission de former des individus libres, égaux et fraternels.

Les enseignants avaient abordé le sujet en classe par un cours d’instruction civique sur la tolérance, l’acceptation de la différence, cours illustré par des colombes sur leur cahier pour garder en mémoire ce fondamental : le respect des différences.

Cyril Meunier a rappelé les circonstances de l’assassinat de Samuel Paty, une minute de silence a été observée par l’ensemble des enfants et adultes présents pour saluer la mémoire de Samuel Paty.

Pour retourner en classe, le groupe est passé par l’allée, les élèves ont pu constater qu’il y avait un panneau avec le même nom à l’autre extrémité de l’allée.

C.Cléaux