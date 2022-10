‘Mycologie et Botanique’ c’est encore ce dimanche de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h, à la Maison des Syndicats

L’inauguration, le discours du président et photoreportage info-chalon.com

Samedi 15 octobre, à 11 heures 30, à la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc à Chalon-sur-Saône, avait lieu l’inauguration de l’exposition de ‘Mycologie et Botanique’ champignons et plante, organisée par l’Association des sciences naturelles et mycologique de Chalon-sur-Saône.

Cette cérémonie se déroulait en présence de Gilles Platret Maire de Chalon-sur-Saône, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, d’Alain Rousselot Pailley, Conseiller Municipal de l’opposition, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission en charge du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, de Serge Rosinoff , Conseiller Municipal chargé de mission à la mémoire et du monde patriotique, de Jean Paul Donguy, Président de l’Association des sciences naturelles et mycologique de Chalon-sur-Saône, de Jean Claude Alary, Vice-président, de nombreux adhérents…

Sur place, ce sont environ 300 espèces de champignons, de provenance de Bourgogne Franche-Comté ainsi que de nombreuses plantes qui sont exposés pour le plus grand plaisir des visiteurs mais aussi une présentation par le Grand Chalon, sur les inventaires floristiques et travaux réalisés sur la Thalie et la Corne par le Grand Chalon était donnée à voir.

Enfin, René Delahaye, adhérent de l’association chalonnaise proposait des jeux ludiques pour les jeunes et les enfants basés sur la reconnaissance des fruits, des oiseaux, des arbres…

Extrait du discours de Jean Paul Donguy, Président de l’Association des sciences naturelles et mycologique de Chalon-sur-Saône : « Bonjour à toutes et à tous dans vos qualités respectives. Je voudrais remercier tout d’abord le service des Espaces Verts de la Ville de Chalon qui a mis gracieusement à notre disposition les plantes d’ornement pour embellir notre exposition. Merci à la ville de Chalon qui nous aide beaucoup à réaliser cette exposition, à toutes les personnes de la vie associative et de la municipalité qui collaborent à la réalisation de nos différentes manifestations. Merci également à tous nos adhérents qui se sont impliqués tout le long de l’année lors de nos exposition et manifestations diverses ainsi que leur présence fidèle lors de nos sorties et réunions. Bien sûr, à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette exposition qui représente un gros travail cette année pour trouver des champignons à cause de la sécheresse qui continue […] Pour nous, cette exposition est la dernière manifestation de l’année et c’est le moment de faire le bilan des activités de l’année 2022 […] Cette année nous avons continué les formations mycologiques afin de préparer la relève de nos déterminateurs alors merci à tous ceux qui participent à ce travail de formation. Cette année 2022 après un premier trimestre contrarié a été très attractive et nous souhaitons tous qu’elle se termine en apothéose avec cette grande exposition annuelle à laquelle je souhaite une belle réussite. Merci à toutes et à tous ! ».

Le photoreportage info-chalon

