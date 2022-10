Avec Domaines et Villages "nous avons cherché et trouvé une façon à la fois responsable et économique de vous fournir" assure Pierre Colin

Filiale du Groupe Maison Colin Seguin, Domaines & Villages est à la fois aux côtés et du côté des consommateurs. Depuis sa création il y a dix-sept années par Pierre Colin. Et plus que jamais en cette période de hausse généralisée des prix, qui menace le budget déjà trop contraint des Français.

"Dès le départ, nous avons pris, à Domaines & Villages, le parti de proposer des vins de qualité à des prix très attractifs, tout en offrant une juste et stable rémunération aux vignerons indépendants avec lesquels nous travaillons. Comment ? En étant précurseurs.

Avant même que cela ne commence à entrer dans les mœurs, nous avons pratiqué la vente directe, celle qui raccourcit le chemin entre les consommateurs et les producteurs. En limitant ainsi les intermédiaires qui font gonfler les prix pour le client, nous avons baissé les nôtres tout en maintenant la qualité de nos produits, sans préjudice pour nos partenaires vignerons de toujours. Au contraire.

Bien avant que l’on ne se mette à juste titre à marcher pour le climat, Grâce à la commande groupée, qui limite à la fois les emballages et les transports, donc la production de déchets et le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effets de serre, nous avons en effet réussi à diminuer le montant de vos factures.

Mais si tout cela a été possible, c’est parce que dès le départ, des associatifs ont cru aux vertus de notre modèle et se sont constitués en groupes d’achat pour bénéficier de tous les avantages qu’offre la commande groupée en vente directe et la faire partager aux adhérents de leurs structures.

Aujourd’hui, à l’heure où il devient pour tous nécessaire de lutter contre le gaspillage pour conserver l’essentiel, notre modèle est plus que jamais celui dont les Français ont besoin pour ne pas renoncer à ces petits plaisirs qui font que la vie vaut d’être vécue : la découverte d’un vin lors d’un repas en famille, un verre de chardonnay pour fêter des retrouvailles entre amis, une coupe de Champagne pour bien commencer l’année. Il est dans tous les cas celui qui protège vos liens amicaux et sociaux des ravages actuels et à-venir de l’inflation.

Vous faîtes partie d’une association, d’un club sportif ou d’une structure donnant du sens à la vie en œuvrant pour le bien commun ? D’une bande d’épicuriens qui aiment déguster des vins sans avoir à choisir entre payer les factures et vivre ? Regroupez-vous pour acheter en commun et directement nos vins et bénéficiez non seulement des avantages inhérents à notre modèle économique éprouvé mais aussi du bouclier anti-inflation que nous avons mis en place en interrogeant ces derniers mois nos clients quant au niveau des prix de leurs vins préférés. Rejoignez la grande famille des heureux clients de Domaines & Villages. Découvrez notre modèle.

Pierre Colin

Vigneron fondateur de Domaines & Villages

Président du Groupe Maison Colin Seguin