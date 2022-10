Assemblée générale de l’Amicale Boule Châtenoy le Royal, le président lance un appel pour renforcer le bureau.

Ce vendredi 7 octobre, c’était l’AG du club avec une soixantaine d’adhérents présents.

Malgré une année 2021 chaotique, l’Amicale Boule de Châtenoy le Royal se porte plutôt bien avec ses 98 licenciés mais la perte de 4 jeunes a contraint l’ABCR à mettre l’école de pétanque en sommeil.

En présence d’Henri Lombard et Pascale Lepers adjoints à la municipalité, de Jean-Marc De Micheli président de l’OMS et de Georges Baudin responsable du secteur Chalonnais, le président Daniel Rebillard a ouvert cette séance d’assemblée générale par son rapport moral.

Dans son rapport moral, le président a été sans équivoque sur sa satisfaction tant par l’implication des membres du bureau, de leurs épouses que (celui) (celle) des bénévoles qui ont œuvré pour les diverses manifestations, concours et moments conviviaux. Il a également remercié la municipalité pour son soutien financier et matériel pour l’amicale, les aménagements de l’espace Savoy, le cabanon de stockage, etc… Sur le plan strictement lié au club, il a insisté sur la nécessité urgente de renforcer le bureau, un véritable appel aux jeunes bonnes volontés surtout femmes qui sont mal représentées au sein des membres du bureau. Cette année a été marquée principalement par le 50ème anniversaire du club. Le président Daniel Rebillard, pour conclure, a refait un appel à la municipalité sur deux sujets déjà évoqués : la plantation d’arbres et l’amélioration de la partie haute de l’espace lyonnaise.

Le secrétaire a ensuite fait le rapport d'activités. L’ABCR a été très active sur cette saison. Elle enregistre 13 nouveaux licenciés : 10 pour le Sport Pétanque, 3 pour le Sport Boule, ce qui n’est pas mal mais le manque de très jeunes a contraint le club à mettre l’école en sommeil. Elle a participé aux différentes assemblées générales et réunions diverses des comités départementaux, des secteurs Sport Boule, Pétanque et des collectivités locales.

Elle a participé aux évènements communaux et à la promotion du sport boule auprès des enfants de l’école Berlioz espérant générer une attirance pour ce sport.

On ne compte plus le nombre de concours départementaux, régionaux, coupe de France, championnat vétérans et concours propagande… auxquels les joueurs et joueuses ont participé. Une année bien remplie pour le sport boule pétanque et lyonnaise. Le secrétaire a remercié les personnes qui officient régulièrement à la buvette Marie Françoise, Marcelle, Françoise, Danièle, Philippe.

Il n’y a pas d’assemblée générale sans rapport financier, le président, les adhérents et les personnes présentes ont écouté attentivement le rapport financier qui se solde par une trésorerie saine et bien gérée par le trésorier.

Daniel Rebillard a ensuite passé la parole au responsable du secteur chalonnais qui n’a pas manqué de souligner la difficulté pour les associations de trouver des bénévoles qui veulent s’investir.

Jean-Marc De Micheli, président de l’OMS, a remercié Daniel Rebillard et les membres du club de leur invitation, de leur implication dans le forum des associations et de leur disponibilité à répondre toujours présent pour les diverses manifestations.

Pascale Lepers, au nom des élus, a présenté les excuses du maire, pris par ailleurs. Elle a félicité le président et les 98 licenciés et regrette la mise en sommeil de l’école de pétanque. Elle a précisé que la municipalité restait à l’écoute des associations pour les soutenir dans leurs projets 2023. Quant à Henri Lombard il a souligné la longévité de l’association (50 ans) et le grand nombre d’années passées par Daniel Rebillard comme président.

Une assemblée générale qui s’est déroulée dans la bonne humeur et s’est terminée autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux