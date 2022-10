Un vendredi de folie à LaPéniche

Après la 4ème édition du festival Dancing People Don't Die la semaine dernière, le public avait de nouveau rendez-vous ce vendredi 14 octobre à LaPéniche pour les concerts de MPL et Brique Argent. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce vendredi 14 octobre 2022, LaPéniche donnait rendez-vous à partir de 20 heures 30 sur le site de l'Abattoir pour les concerts de MPL et Brique Argent.

Le premier concert, MPL, c'est un parchemin qui se déroule comme un conte, une bande de cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes. Des mélodies entêtantes, des textes poétiques débordant d’images et de paysages et puis la volonté d'en découdre avec les schémas imposés par la société. Des garçons d'aujourd’hui finalement, qui font fleurir les interrogations et qui osent devenir autre chose que ce que l'ancien monde attend d'eux.

C'est dans cette perspective de perpétuel questionnement de leur masculinité et d'affirmation de leur sensibilité que naît le nouvel album de MPL : «Bonhommes». Ces cinq silhouettes fantômes, dos aux montagnes, qu'on devine sur la pochette du disque, ne tarderont pas à ôter les drapeaux sous lesquels ils se cachent pour se dévoiler au public Chalonnais.

Quant au deuxième concert, en apnée entre le trash de l'adolescence et le crash des dernières années, on sprint dans les souvenirs chromés de Brique Argent. On se rattrape sur le passé, dans les garages crasseux, entourés de voitures modifiées.

L'argent, le chrome et les téléphones qui sonnent, rythment les retours en arrière, sous l’eau, très profond. Là où il est difficile de respirer.

À en juger par la ferveur du public venu nombreux, nul doute que le passage par notre ville restera un bon souvenir pour ces artistes qui ont contribué par leur présence à démontrer, une fois n'est pas coutume, que LaPéniche est une étape incontournable dans les tournées de tout bon musicien qui se respecte.

