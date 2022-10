La Région Bourgogne-Franche-Comté et le Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté s’associent dans l’accompagnement des agriculteurs.

Après avoir été mis en œuvre pendant trois années par Ocapiat Bourgogne-Franche-Comté, ce service est désormais délivré par les conseillères et conseillers du Réseau EVA, opérateur mandaté et financé par France compétences pour délivrer le conseil en évolution professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté.

Afin d’accompagner le transfert de compétences et de dossiers, un passage de relais a été réalisé entre les conseillers Ocapiat et le Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté avec l’appui de la Région et du Carif régional, Emfor.



Les conseillers du Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté proposent aux exploitants agricoles des entretiens gratuits et confidentiels permettant de les informer sur leurs droits et leur environnement professionnel, de valoriser leurs compétences et expériences et, le cas échéant, de construire un nouveau projet professionnel.

Ce service peut être mobilisé par les agriculteurs à tout moment de leur parcours et pas uniquement en situation d’urgence ou de difficultés avérées.

Un numéro d’appel régional dédié, le 09 71 04 73 79, permet d’assurer une prise en charge spécifique à ce profil de bénéficiaires.



Piloté par le CIBC Bourgogne Sud, le Réseau EVA Bourgogne-Franche-Comté est composé de 13 structures partenaires chargées de délivrer le service sur l’ensemble du territoire : le réseau des CIBC Bourgogne Franche- Comté, AGIRE CUCM, CILEF, Envergure, Maison de l’Emploi de l’Auxerrois, MIP Louhans, Retravailler EGP et Fédération Nationale des CIBC

Les 42 agences du Réseau couvrent de façon homogène les huit départements de la région, assurant ainsi une facilité d’accès au service. Chaque département dispose d’un conseiller spécialisé dans l’accompagnement des agriculteurs.

POUR QUI ?

Il s’adresse à tous les exploitant.es agricoles qui s’interrogent sur leur avenir et qui ont un projet d’évolution professionnelle.

COMMENT ?

Ce dispositif peut être mobilisé à tout moment et pas uniquement en situation d’urgence.

QUE DÉLIVRE-T-IL ?

Un appui et un accompagnement personnalisé pour :

Les informer sur leurs droits, les métiers et l’environnement socio-économique de leur territoire,

Clarifier leur projet professionnel et personnel,

Valoriser leurs compétences et leurs expériences,

Le cas échéant, construire avec eux

un nouveau projet professionnel

(évolution, reconversion, création d’activité, pluriactivité, etc.).

POURQUOI ?

Pour donner aux exploitant.es des moyens de faire des choix éclairés pour garantir la réussite de leur parcours tout au long de leur vie active.

Pour sécuriser les changements de métier, de secteur d’activité pour qu’ils ne soient ni subis, ni facteurs de précarité.

LE SERVICE TOURNESOL, C’EST :

Un service gratuit, neutre et de qualité

délivré par les conseillers en évolution professionnelle du réseau EVA Bourgogne- Franche-Comté.

Un service de proximité garantissant un accueil individualisé et personnalisé, au plus près des exploitant.es agricoles dans les territoires.

Un numéro d’appel dédié

09 71 04 73 79

(Prix d’un appel local)

Pour obtenir des informations complé- mentaires sur la démarche à suivre et prendre rendez-vous avec un conseiller spécialisé.

Des lieux d’accueil identifiés afin de faciliter l’accompagnement et l’organisation d’entretiens physiques, à proximité du lieu de résidence des exploitant.es.

"Le maintien dans l’emploi, les évolutions de parcours professionnels et l’accès à la formation ne peuvent se concevoir sans un accompagnement des personnes dans leurs démarches, pour faire les bons choix, au bon moment. Parce que les métiers évoluent très vite, dans un contexte économique en mouvement permanent, il est plus que jamais nécessaire que chacun puisse être acteur de son orientation. Avec « Tournesol », la Région souhaite aujourd’hui accompagner et outiller au mieux les exploitants agricoles durant les étapes de transitions professionnelles auxquelles ils sont confrontés, afin de leur donner les moyens de faire des choix éclairés permettant de sécuriser leur avenir professionnel".

MARIE-GUITE DUFAY

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté