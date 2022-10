PhenixEmploi apporte son soutien à Bonnet R'Ose

Laurent LETOURNEAUX, président de Phenix Emploi, entouré de son équipe chalonnais, a remis un chèque à l’association Bonnet R'Ose, afin de lui donner un coup de pouce dans son projet de participer à ce trek et de soutenir deux associations Ruban Rose et Les Enfant du désert. Le Trek Rose qui se déroule du 27 octobre au 1 novembre est une aventure pédestre, 100% féminine. PhénixEmploi a attribué un don de 750 euros qui permettea à Sophie Achard, Béatrice Poisau et Isabelle Pusnin, d'assurer leurs participations.