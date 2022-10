Mardi soir à l'Espace des Arts, en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon : 'Cette mémoire des étoiles'

Librement inspirée du roman La Folle Allure de Christian Bobin, Cette mémoire des étoiles est une évocation de l’enfance et du souvenir d’un premier amour à la fourrure réconfortante.

Autour d’une piste de cirque, cinq instrumentistes se font tour à tour musiciens, conteurs et acteurs. Des mélodies originales se mêlent au récit de la petite fille au loup qui se dessine sur le sable mouvant. Quelques coquelicots lumineux envahissent peu à peu l’espace ; étoiles éternelles, voie lactée du rêve, réminiscences de souvenirs enfouis qui nous entraînent dans une mémoire chargée de musique, d’odeurs animales et de douceur. Et nous transportent dans l’univers espiègle de l’enfance, tout simplement.

Un ravissant conte initiatique et poétique en hommage au merveilleux pays du cirque et à l'amour indompté des petites filles pour "leur loup".

MARDI 18 OCTOBRE 2022 À 20H - ESPACE DES ARTS

INFORMATION PRIX de 6 à 11 €. INFOS PRATIQUES : DURÉE 50 min, BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30 Tél. : 03 85 42 42 67 ou https://conservatoire.legrandchalon.fr/archives/cette-memoire-des-etoiles

