Dans la famille Belmondo, on vous présente : Max !

Belmondo, le clan, la famille. Tout le monde connait Jean-Paul, son fils Paul et son épouse Luana, mais voici l’histoire de Max. Une bien belle histoire qui vous est racontée par sa maîtresse, Luana Belmondo.

Infochalon : Comment Max est-il arrivé dans ta famille ?

Luana Belmondo : Max vient d’Antigua, dans les Caraïbes, car nous avons une maison là-bas. C’était en 2014. Un dimanche, j’allais chercher des pizzas pour les enfants, c’était un soir de tempête comme il y en a à Antigua. Soudain, j’entends pleurer dans un caniveau. Je dis à Paul, mon mari : « Tu entends ? Va regarder, on dirait un bébé ! »

Mais c’était un petit chien… Je me suis approchée : il était attaché avec une lourde chaine. Ce petit chien pesait 3 kilos au maximum et la chaine était démesurée, elle devait faire dans les 10 kg. Paul me dit : « Il doit certainement appartenir à quelqu’un ».

Nous sommes allés récupérer les pizzas et je me suis dit : « Je ne peux pas le laisser là. » Alors nous sommes repassés, il était toujours au même endroit, et je l’ai pris avec moi.

Nous avons donc fait tous les restaurants des alentours pour savoir si cette petite bête était à quelqu’un, nous cherchions ses propriétaires. Personne ne le connaissait. J’ai donc dit à Paul : « Je le prends ». Lui était réservé, c’est vrai que nous avions déjà 2 chiens à Antigua. En revanche, Jean-Paul, qui était avec nous lors de ce séjour, a été ravi d’en voir arriver un troisième. Il adorait les chiens !

Infochalon : Et pour le ramener en France, ça a été compliqué ?

Luana Belmondo : Oui, assez, en fait. Nous avions passé une annonce dans le journal. Aucune réponse. Et puis nous nous sommes aperçus que Max avait une puce, c’est comme ça que nous avons su qu’il était arrivé avec des touristes canadiens. Avait-il été volé, s’était-il perdu ensuite ? Nous n’avons jamais su. La SPA a contacté les propriétaires pour leur annoncer qu’on avait retrouvé leur chien, mais ils n’ont pas souhaité le récupérer…

Nous avons appris à cette occasion que Max avait 6 ans. Il a donc 14 ans aujourd’hui.

Donc oui, ça a été un peu long… Je suis restée là-bas pour entreprendre toutes les démarches et l’emmener avec nous en France.

Infochalon : Et depuis ce périple, Max t’accompagne partout ?

Luana Belmondo : Oui, partout : sur les plateaux TV, à tous mes rendez-vous, on est toujours ensemble. Il n’aboie pas, il est très patient.

Infochalon : Maintenant que tu es très souvent à Rome, qu’en est-il de Max ?

Luana Belmondo : Il m’accompagne partout, il voyage en cabine avec moi… Mais quand nous repartons à Antigua, c’est assez compliqué à cause de la quarantaine. C’est pourquoi j’y vais beaucoup moins, Paul y va seul.

Mais tu sais, Max est arrivé dans ma vie quand deux de mes trois enfants allaient vivre leur propre vie. Donc sa présence a été bénéfique pour moi dans ces moments difficiles. Je suis une maman italienne, et voir mes enfants quitter la maison, tu imagines… (rire).

Infochalon : Peux-tu nous parler de Toto ?

Luana Belmondo : Ah ! Toto ! Il a vécu 20 ans… Il est mort il y a 4 ans. Lui aussi a eu une belle vie ! C’est Brigitte Bardot qui l’avait offert à Jean-Paul. Toto passait énormément de temps avec nous et Max.

Infochalon : Eh bien, on peut dire que les chiens vivent heureux et longtemps chez les Belmondo, non ?

Luana Belmondo : Oui, tu as raison. Jean-Paul adorait les chiens. Il avait d’ailleurs participé à des clips pour la SPA.

Propos recueillis par S. D.