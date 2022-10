AVIS DE DECES - Monsieur Michel LARCELET

DENNEVY



« Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. »

Elisabeth,

son épouse ;

Anne et Julien, David et Sylvie, Stéphanie et Renan, Thomas et Nathalie,

ses enfants et leurs conjoint(e)s ;

Didier, Manon, Agathe, Samuel, Eva,

ses petits-enfants,

vous font part du décès de

Michel LARCELET

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 20 octobre 2022, à 14 heures, en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune, suivie de l'inhumation au

cimetière de Dennevy.

Condoléances sur registre.