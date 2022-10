PLF 2023 - Pour Louis Margueritte, député de la circonscription Chalon-Montceau, "ce texte apporte des avancées concrètes pour tous les Français"

Communiqué de presse de Louis Margueritte, député de Saône-et-Loire

Ce 19 octobre 2022, après plus de 60 heures d’intenses débats, l’Assemblée nationale a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2023.

Pendant huit jours, les députés de la majorité ont été particulièrement mobilisés, de jour comme de nuit, pour débattre de ce texte budgétaire crucial. Ils ont montré qu’ils étaient constructifs et prêts à établir des compromis avec les oppositions, comme sur la garde d’enfants ou encore la demi-part des veuves d’anciens combattants.



Dans une volonté d'intégrer des propositions issues de tous les bords politiques au budget de l'État pour l’an prochain, nombre d'amendements ont été retenus dans la version du PLF 2023.



Grâce aux débats qui ont eu lieu à l’Assemblée ces dernier jours, ce texte apporte des avancées concrètes pour tous les Français :

- Dans la période actuelle de crise énergétique à laquelle sont confrontés tous les Français, nous augmentons de 16 Md€ le bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité pour protéger leur pouvoir d’achat.

- Les collectivités territoriales sont également soutenues grâce à l’extension du bouclier énergétique aux communes, départements et régions.

- Nous soutenons fortement les familles choisissant la garde à domicile de leur enfant en élevant le plafond de dépenses donnant droit au crédit d’impôt de 2 300 euros à 3 500 euros. Les familles pourront également bénéficier d’un crédit d’impôt pour du soutien scolaire à domicile.

- Nous continuons à protéger le pouvoir d’achat des Français en indexant le barème de l’impôt sur l’inflation. Ce sont 6,2 milliards d’euros de gain d’impôt pour les Français.

- Pour soutenir nos agriculteurs et viticulteurs dans la période difficile qu’ils traversent due notamment aux aléas climatiques de plus en plus fréquents et violents, nous augmentons leur plafond d’épargne.

Je reste mobilisé pour défendre notre territoire, à vos côtés.



Très fidèlement,



Louis MARGUERITTE