Les retraités CGT du Chalonnais réclament une hausse du pouvoir d'achat

Mercredi 19 octobre, à la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, une trentaine de personnes ont participé à l'assemblée générale des retraités CGT du Chalonnais.

5 ans déjà se sont écoulés depuis la constitution de ce syndicat multiprofessionnel.

Rappelons l'état d'esprit qui a conduit à sa création ou du moins à le formaliser, puisqu'il existait dans les faits. Cela portait sur la nécessiité de regrouper dans une même structure des sections de retraités fonctonnant difficilement, des sections qui ne peuvent plus adhérer à un syndicat d'actifs puisque celui-ci n'existe plus, comme celle de Kodak, de rassembler des adhérents retraités isolés ou peu nombreux, sans pour cela interférer sur les retraités qui sont dans les sections professionnelles qui fonctionnent (les cheminots, les sections professionnelles départementales comme EDF, etc).

Le but principal est la poursuite d'un syndicalisme interprofessionnel avec un collectif élargi à toutes les professions, pour plus d'actions et de lutte sur le Chalonnais ainsi qu'à tous les niveaux.

Les retraités du Chalonnais ont participé, nombreux, aux manifestations nationales à l'appel de leur union confédérale des retraités, organisées à Paris ou dans les départements. Lors de ces manifestations, ils ont exprimé leur exigence d'augmentation des retraites, au-delà des propositions gouvernementales, qui se situent bien en deçà de l'inflation. Par ailleurs, à l'occasion de la dernière augmentation des retraites de 1,1%, le gouvernement n'ayant pas réévalué le taux de calcul de la CSG, de très nombreux retraités bénéficiaires de petites pensions ont vu leur augmentation théorique se traduire par une diminution du net perçu de 30 à 75 euros sur leur pension.

Les principales revendications, nationales, sur lesquelles les retraités CGT du Chalonnais se mobilisent sont :

• Arrêt du gel des pensions et abrogation de l'augmentation de la CSG

• Augmentation des pensions directes et de reversions pour les femmes et les hommes

• Amélioration du pouvoir d'achat pour une hausse immédiate de 300 euros et aucune pension inférieure au SMIC (2000 euros) pour une carrière complète

• Retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier en prenant en compte l'évolution salariale

• Dans le cadre de la mise en œuvre en 2016 de la Loi sur l'adaptation de la société au vieillissement nécessaire d'une prise en charge de la perte d'autonomie par la Sécurité Sociale dans le cadre d'un 5ème risque de la branche maladie

• Développement et renforcement des services publics, indispensables à une vie digne, en particulier dans le domaine de la santé et de l'aide à l'autonomie.

D'autre part, comme le syndicat vient de s'y engager dans le Congrès de l'UL les 2 et 3 juin 2022 où ils sont un élément essentiel, les retraités CGT du Chalonnais s'efforcent à renforcer les liens avec les actifs (invitations à leurs réunions par exemple) et faire avancer le concept «syndiqué d'un jour, syndiqué toujours».

Avec, à l'issue, un nouveau bureau élu :

Secrétaires : Alain Medici et Jacky Dubois

Trésorier : Michel Girardot



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati