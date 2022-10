Dans le cadre de la 22ème édition de « Novembre, le mois des Produits Tripiers » le Chef restaurateur Julien Berger du restaurant ‘les canailles’ vous livre une recette

Le clin d’œil info-chalon

Dans le cadre de la 22ème édition de « Novembre, le mois des Produits Tripiers », la Région Bourgogne Franche-Comté s’est mobilisée auprès de 38 restaurateurs du territoire qui ont décidé de se joindre aux 10 000 artisans tripiers-bouchers et Chefs mobilisés partout en France pour mettre les Produits Tripiers à l'honneur !

Ainsi, 10 restaurateurs dans l'Yonne (89), 5 en Saône et Loire (71), 7 en Haute-Saône (70), 3 dans la Nièvre (58), 3 dans le Jura (39), 7 dans le Doubs (25), 3 dans la Côte-d'Or (21) ont participé à cet événement.

Le restaurant « Les Canailles » qui fait partie de l’une des meilleures tables du chalonnais et du bassin chalonnais était le seul à avoir été sélectionné pour participer à cette 22ème édition.

Le Chef Julien Berger et sa femme Marie-Claire Beaupère ont décidé d’ouvrir les portes de leur cuisine à infochalon.com afin de livrer une recette savoureuse, à faire chez soi afin de régaler vos papilles.

Rognons et ris de Veau

« Tout d’abord, j’utilise une partie de mes rognons pour faire ma sauce et j’ajoute des oignons avant de faire un glaçage avec du Porto, de la crème, du jus de viande et de la moutarde. Ensuite, je laisse mariner à feu très doux. Puis, je prends le reste de mes rognons, je les saisis avec les ris de veau à la poêle en les faisant bien colorer et j’ajoute ma sauce. J’accompagne le tout d’une petite purée maison ! ».

J.P.B