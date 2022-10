“Baguettes et Délices” a été un tremplin pour son avenir professionnel

Un job d’étudiante à “Baguettes et Délices” pendant son BTS en management, et voilà la jeune Laurine découvrant son avenir professionnel à l’international.

Pour Laurine Perrot, bientôt 22 ans, tout a commencé en 2020, lorsqu’elle dépose sa candidature dans la boulangerie Baguettes et Délices qui vient d’ouvrir à Chalon-sur-Saône, au numéro 11, boulevard de la République.

Recherche d’indépendance

Le bac en poche, Laurine quitte le nid familial pour prendre un studio et poursuivre ses études en BTS MCO (Management commercial opérationnel) à Chalon. Avec une frustration au cœur toutefois : « J’ai toujours eu une idée en tête : partir à l’étranger, ça m’a toujours fait envie. Mes copains partaient tous continuer leurs études ailleurs, dans une autre ville. Je n’ai pas eu cette chance avec mes vœux sur Parcours sup. ».

Tant pis : l’indépendance se conquiert autrement, financièrement par exemple. « J’ai cherché un job étudiant, j’en avais déjà fait depuis mes 18 ans. La boulangerie Baguettes et Délices avait récemment ouvert en novembre 2019 sur le Boulevard, je suis donc passée donner ma candidature en janvier 2020. »

La direction de Baguettes et Délices la reçoit. Le rendez-vous se passe bien, Laurine parle d’elle : ses études et, aussi, ses rêves d’évasion. Et on peut dire qu’elle est écoutée et entendue : l’entreprise a elle-même une stratégie à l’export en ouvrant ses implantations sur d’autres pays, notamment l’Arménie.

Faire ses armes

La jeune femme travaille donc dans la nouvelle boulangerie les samedis et les vacances scolaires, en parallèle de son cursus scolaire. « C’était la première fois que je travaillais dans la restauration. Il m’a fallu m’adapter : il y a de nombreux produits à connaitre – ceux de la boulangerie proprement dite et de la restauration rapide – et assurer le service puisqu’il y a un petit salon de thé. J’ai tâtonné au début puis trouvé mon rythme. J’apprenais à m’organiser. »

Sous l’affluence de la clientèle de Baguettes et Délices, Laurine développe ses compétences : la polyvalence et une dynamique qu’elle ne soupçonnait pas.

Grâce à ses études, elle dispose d’une autre corde à son arc : la communication. Il lui est donc proposé de gérer les réseaux sociaux du magasin. « Le patron est très attentif à ses employés, il s’intéresse à leurs projets futurs, c’est comme ça que l’opportunité est arrivée. »

L’Arménie, 1er test grandeur nature

Malgré un contexte géopolitique difficile, l’Arménie est et demeure un pays en développement accueillant, et dont la beauté culturelle et géographique constitue un atout indéniable.

Après un an et demi de collaboration en parallèle de son BTS, la direction propose à Laurine de l’accompagner à Erevan, capitale de l’Arménie, où un point de vente Baguettes et Délices est installé. « Ma mission consistait à mettre en avant les produits de boulangerie française.

Nous sommes partis pendant mes vacances d’avril 2021, c’était la première fois que je sortais de l’Europe et que je prenais l’avion. Pendant 1 semaine, j’ai découvert le magasin, on m’a présenté l’équipe constituée sur place, qui ne connaissait pas encore bien les produits français. Il s’agissait donc de la familiariser avec leurs spécificités, de mettre en place un menu français et toute la communication qui va avec. »

Son premier vrai challenge se présente après quelques jours d’immersion : rester seule une semaine à Erevan – avec le soutien sur place de Mery, une associée et traductrice – et achever la mission à Erevan. « J’avais un peu peur bien sûr, confie Laurine, mais j’ai tout de suite accepté : c’était mon propre défi, moi qui avais toujours rêvé de l’étranger. »

Le résultat de cette semaine-test dépasse les attentes : avec Mery, Laurine développe la communication et, cerise sur le gâteau, participe à une émission sur une grande chaine arménienne où elle présente les produits français. Deux semaines de vacances, ô combien formatrices ! « À leur contact, j’ai été immergée dans énormément d’informations, je découvrais concrètement ce que nécessite une implantation à l’étranger, c’était un apprentissage intensif. »

Le Sénégal : création d’entreprise

L’examen du BTS se profile, Laurine pensait poursuivre en licence, quand elle se voit offrir une deuxième opportunité incroyable : participer au projet d’implantation d’un point de vente Baguettes et Délices à Saly, une station balnéaire du Sénégal. Un séjour de 6 mois minimum, à la rentrée prochaine. « Je me suis renseignée sur le Sénégal, explique Laurine, je n’en ai pas parlé tout de suite à mon entourage, je voulais prendre ma décision seule. J’ai accepté 3 semaines après : sortir de ma zone de confort, c’est exactement ce qu’il me fallait. Et la création d’une entreprise, c’était l’occasion de mettre mes études en pratique. »

Avec le soutien de Business France – aide au développement international des entreprises – Laurine, récemment diplômée, part le 5 novembre pour Saly, accompagnée par la direction. Une immersion guidée durant une dizaine de jours pour découvrir les lieux et rencontrer les gens avec lesquels elle travaillera. Puis c’est le grand saut. Désormais elle restera seule pour relever ce nouveau défi.

Laurine a 6 mois pour prouver qu’elle mérite la confiance qu’on a placée en elle. « Je découvre une autre culture, la pauvreté des enfants de rue, on ne peut pas se préparer psychologiquement à un tel dépaysement. »

Vérifier que les travaux des deux locaux prévus (la boutique et le local de production) se déroulent correctement, recruter une équipe de 10 personnes (vendeuses, boulanger, pâtissier, apprentis), chercher des fournisseurs… L’implantation d’une entreprise n’est pas un long fleuve tranquille.

« Ça a été très dur pendant 3 mois, commente Laurine, le retard des travaux, la création d’une équipe… Mon BTS m’a été très utile, mais ça fait drôle quand même de recruter, à 21 ans, des Sénégalaises de 40 ans ! J’ai dû entrer dans un personnage que je n’étais pas, apprendre à me faire respecter. »

Malgré le stress, la jeune femme ne capitule pas : « J’ai craqué parfois intérieurement, c’est dur de perdre ses repères, être loin de sa famille, mais je voulais aller au bout de ma mission. »

Les travaux terminés, l’ouverture est une première grosse étape franchie.

Vient ensuite pour Laurine le temps du management, et cela s’apprend : « Certaines personnes à Erevan m’avaient mise en garde contre les difficultés auxquelles je serai confrontée, mais dans les faits, ça s’est fait tout seul, l’équipe était super ! »

D’autres tâches se succèdent : former les vendeuses, démarcher les clients potentiels – il y a beaucoup de complexes hôteliers à Saly – puis assurer la transition avec le couple français venu la remplacer.

Au total, Laurine aura passé 9 mois à Saly. Neuf mois, tout un symbole pour la naissance d’une entreprise et celle de la nouvelle jeune femme.

Laurine transformée

Depuis cette aventure, Laurine ne regarde plus la vie de la même manière. Humainement, elle conserve en mémoire le sourire des enfants : « ils n’ont pas de tee-shirt, jouent pieds nus dans la rue, mais ils sourient tout le temps. Ça m’a aidée à relativiser, à revenir à des valeurs plus fondamentales. »

Professionnellement, elle ne s’inquiète plus de son avenir : « Je veux prendre mon temps, je sais ce que je veux faire : j’ai installé une boulangerie, j’ai adoré ça, et je voudrais faire pareil en hôtellerie. C’est un domaine qui m’a toujours attirée. »

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

Baguettes et Délices

11, boulevard de la République – Chalon-sur-Saône

Site : baguettes-delices.fr

