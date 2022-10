SALON DE L'EMPLOI - Plus de 2000 offres d'emplois.. un carton plein pour les entreprises et les demandeurs d'emploi

C'était LE rendez-vous à ne pas manquer... et de l'aveu de tous, cette 2e édition de l'année 2022 est à inscrire dans les annales du Grand Chalon et de la Mission Locale du Chalonnais, grands organisateurs de l'événement.

4000 entrées en une journée... 700 dès la première heure ce jeudi matin ! Ces deux seuls chiffres suffisent pour qualifier la réussite de la journée co-organisée par le Grand Chalon et la Mission Locale du Chalonnais. Après la première édition au printemps, réunissant plus de 2000 visiteurs, cette édition d'automne vient démontrer si besoin était, le bien-fondé de la nécessité d'organiser de tels événements.

Malgré un taux de chômage sur le Chalonnais en-dessous de la moyenne nationale, il reste encore quelques 6000 demandeurs d'emplois, tout âge confondus, sur le secteur. Il appartient à tous les acteurs de l'emploi à lever tous les freins bloquant à l'embauche. Des freins aujourd'hui connus et sur lesquels tous mobilisent des moyens.

Quoiqu'il en soit, ce jeudi, les dizaines d'entreprises présentes, ont toutes engrangé des CV, noué des contacts. Un joli moment de partage et d'échanges autour de l'emploi. Bravo à l'équipe du PLIE et aux jeunes scolarisés en Bac Pro accueil du lycée Emiland Gauthey, bravo à la Mission Développement Economique et la Mission Locale du Chalonnais.. En un mot... mission réussie !

Laurent Guillaumé