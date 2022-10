AIDES A L'ENFANCE - "Le département de Saône et Loire mobilise un plan de 9 millions d'euros, c'est 12 % de plus que l'année dernière" insiste Amelle Deschamps

L'élue chalonnaise a évoqué "un plan inédit de 9 millions mobilisant des fonds de + 12 %" par rapport à l'année dernière. Un chiffre dont on pourrait se réjouir mais qui en dit long aussi sur les situations sociales post-covid. La situation sanitaire et les confinements ont révélé des situations familiales très fragiles. "On a été amené à prendre des décisions inédites" a rajouté l'élue.

"Le nombre d'informations dites préoccupantes au sein des familles a fait un bond de + 40 % sans compter les ordonnances de placement provisoire. On s'adapte à des besoins nouveaux" précise Amelle Deschamps. Autre sujet sur lequel le département entend se positionner avec fermeté, c'est celui "de la non-séparation des fratries. Notre dispositif doit s'adapter aux âges".

Ce sont 144 places nouvelles qui vont être ainsi créées en Saône et Loire dans le cadre de la protection de l'enfance. 67 places concerneront le renforcement de l'offre existante , 24 places d'accueil seront développées pour les prises en charge atypiques ainsi qu'un lieu de vie de 5 places. La création d'une maison d'enfants de 48 places permettra l'accueil des fratries et des jeunes enfants de 0 à 6 ans dans une pouponnière de 16 places.

André Accary a dénoncé les reportages à répétion

Le reportage de M6 diffusé il y a quelques jours a mis lui aussi le feu aux poudres, de quoi agacer André Accary, même si la Saône et Loire n'est nullement pointée du doigt. Mais peu importe, "c'est un scandale. On présente toujours cette politique du mauvais côté. Il faut montrer les réussistes de cette politique à l'image de ce qu'on a inauguré à Vaudebarrier du côté de Charolles cette semaine. J'aimerai qu'on présente aussi les choses qui fonctionne. Ca me met en colère car le nombre de placements explose de partout. Ces reportages créent une mauvaise image, de l'incompréhension et je suis parfois choqué des réactions quand on évoque le dossier de l'enfance. Ici en Saône et Loire, on met les petits plats dans les grands".

Laurent Guillaumé