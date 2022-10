Au Bistrot St Régis, Floris n’a pas chômé lors de la soirée musicale !

Beaucoup de monde à la soirée apéro / concert organisée par le Bistrot St Régis, ce mercredi 19 octobre 2022.

Planches, vins, cocktails avec ou sans alcool et desserts ont été dégustés au son des morceaux de jazz, bossa-nova et chansons françaises interprétés le Duo Léda : un moment de détente apprécié de toutes et tous !



Le Duo Léda, Lisa Guérif au chant et Clément Merienne au piano

En attendant la prochaine soirée, le Bistrot St Régis vous invite à venir découvrir sa nouvelle carte automnale au sein de son restaurant.







