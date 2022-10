AVIS DE DECES - Madame Simone LEJEUNE née SAUNIER

CHALON-SUR-SAÔNE - VIREY-LE-GRAND



Chantal et Franck Couchet,

sa fille et son gendre ;

ses sœurs et beaux-frères ;

ses neveu et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone LEJEUNE

née SAUNIER

Ses obsèques seront célébrées le lundi 24 octobre 2022, à 15 heures, en l'église de Virey-le-Grand.