Bison Futé voit vert sur les routes en ce premier week-end des vacances de la Toussaint

Ce week-end marque également le début des congés scolaires pour la Belgique et les Pays-Bas (zones Centre et Sud). Cependant, les déplacements ne généreront pas de trop fortes gênes pour les usagers sur les grands axes du pays.

Vendredi 21 octobre, les premiers départs se feront dans le contexte habituel des bouchons récurrents dans les métropoles et leur périphérie.

En Île-de-France, la circulation sera difficile, les premiers départs viendront s’ajouter aux déplacements générés par l’activité économique du vendredi après-midi, aux trajets travail-domicile et aux départs habituels en week-end. A partir du milieu de l’après-midi, la circulation sera plus dense, notamment sur les autoroutes A10 et A6, sur le boulevard périphérique et l’autoroute A86.

Samedi 22 octobre, en Île-de-France, des difficultés plus soutenues que celles d’un samedi ordinaire sont attendues pour quitter la capitale entre le milieu de la matinée et le début de l’après-midi. Une circulation plus dense qu’à l’accoutumée sera observée en direction des différentes barrières de péages sur les autoroutes A10 et A6.

Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 6 octobre 2022 lève, jusqu’au 29 janvier 2023 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 T.

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 21 octobre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Samedi 22 octobre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Dimanche 23 octobre est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 21 octobre est classé VERT au niveau national.

Samedi 22 octobre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 23 octobre est classé VERT au niveau national.