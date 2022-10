Réunion du secteur boules du chalonnais.

Une trentaine de personnes représentaient les 19 clubs qui avaient répondu présents à la convocation du secteur boules du chalonnais.

En ouverture de séance, Georges Baudin, responsable du secteur boules du chalonnais a demandé un moment de recueillement en mémoire des adhérents disparus au cours de cette année écoulée.

Ensuite, il a fait un rappel des effectifs avec, au comité, 3582 licenciés au total pour 2022, c’est inférieur aux années précédentes surtout au niveau des jeunes, en 2019 il y avait 280 jeunes licenciés et en 2022 il n’y en a plus que 174. L’effet Covid a complètement modifié les structures des clubs. Une nouvelle commission devrait voir le jour avec des éducateurs, l’objectif étant de recruter des jeunes.

Georges Baudin : « on va mettre en place cette commission et on verra, pour attirer des jeunes ce n’est pas facile maintenant. Tous les clubs du secteur se sont bien comportés lors des compétitions… » Il a fait l’énoncé des résultats des différentes poules, en championnats de club et compétitions garçons et filles…

En championnat de France triplettes masculins, en 2023, il n’y aura que 128 équipes au lieu de 256 et en Saône et Loire il n’y aura plus qu’une seule équipe qualifiée pour le championnat de France au lieu de trois.

Il a aussi exposé les différents problèmes que rencontrent les clubs pour l’organisation de compétitions (aménagement des sites conforme à un cahier des charges, toilettes qui doivent être PMR …) et sur le calendrier qui désormais sera numérique (abandon du papier lié au coût).

Chaque membre a pu s’exprimer au nom du club qu’il représentait et donner son avis sur ces mesures, sur ses attentes et ses craintes pour l’avenir.

C.Cléaux