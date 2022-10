L'artiste Guy Nouchy expose à Beaune

Guy Nouchy s'est toujours intéressé à la peinture. Depuis maintenant 20 ans , il explore l'art des techniques mixtes . Ainsi , il assemble au sein d'une même toile , papiers, enduits, parchemins, acryliques , huiles et toutes matières qui lui " parlent " et lui permettent ainsi de construire et de créer . Son amour pour la musique et les voyages , son admiration pour Marc Chagall , nous entraînent dans un tourbillon de couleurs et de lumières permettant ainsi aux visiteurs de voyager !

Guy Nouchy a été aussi gratifié de nombreux prix et récompenses ( Académie européenne des Arts France , médaille d'argent 2016 à l'académie ses Arst Sciences et Lettres........ ) .

Il expose à Paris , en province et à l'étranger .

Depuis plus d'un an , il travaille aussi sur des supports comme les planches de skate, ce qui lui vaut un vif succès.

Il peut aussi composer sur commande pour un évènement particulier.

Guy Nouchy exposera au sein d'un petit groupe d'artistes peintres régionaux à la chapelle St Étienne à Beaune du 27 octobre au 02 novembre prochain de 09h30 à 19h30 sans interruption.