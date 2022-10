Et cette école alternative, où en est le projet ?

En août dernier, Info-chalon présentait la philosophie de l’école et annonçait une “Journée découverte” proposée par l’Association L’Univers des talents, destinée à présenter quelques-unes des activités de la future école (lire article).

« Nous avons reçu une centaine de visiteurs, se félicite Pierre Bousquet, président de l’association. L’association compte aujourd’hui environ 300 abonnés à sa newsletter et 80 adhérents.

Mardi 25 octobre, à 19 h 30, réunion publique à la salle des fêtes de Virey-le-Grand.

« Sont conviés tous les partenaires, parents, bénévoles, futurs enseignants et sponsors. Nous ferons le point sur le projet, qui avance à bonne allure. Nous avons déjà trouvé le lieu de l’école et l’annonce de son ouverture en septembre 2023 est maintenue. À l’occasion d’un tour de table, chacun pourra poser ses questions et proposer ses services. Et bien sûr, nous clôturerons cette réunion par un pot de l’amitié » conclut Pierre Bousquet.

Car, à l’école des talents, on a besoin de tous ceux qui peuvent en offrir !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Président : Pierre Bousquet

Tél. : 06 32 90 86 23

Mail : [email protected]

Site : www.universdestalents.com

Facebook : @Universdestalents71