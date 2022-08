Bientôt à Chalon : l’école autrement. Ce sera une école de la vie

Avant de vous en dire plus, Info-Chalon relaie le message de Pierre Bousquet, président de l’association L’Univers des Talents : « Nous poursuivons activement notre projet : être fin prêts pour l’ouverture de notre école en septembre 2023. L’équipe est là, reste pour nous à trouver un lieu pour établir l’école des Talents. Nous cherchons donc un ou des bâtiments d’environ 250 m2 sur un terrain arboré – l’environnement naturel est une base de notre démarche – dans un rayon de 20 km autour de Chalon. Il peut être mis à disposition de notre association ou bien loué, à vendre, à réhabiliter… Nous étudions toutes les propositions. »

Le message est passé, vous pouvez le relayer à votre tour, si l’école de la vie vous intéresse.

Mais au fait, qu’est-ce que l’école des Talents ?

Non, il ne s’agit pas d’une école élitiste qui sélectionnera vos enfants selon leurs capacités. Il s’agit au contraire de révéler à l’enfant ses propres talents dans un domaine, quel qu’il soit, et de l’éveiller au monde par une pédagogie bienveillante et une réelle ouverture d’esprit. Si vous voulez en savoir plus sur les comités pédagogiques, le déroulement d’une journée type, les contenus, les valeurs transmises, rendez-vous sur le site (en fin d’article) et à la journée découverte du 27 août.

Une journée pour découvrir l’école de demain, celle de la vie

Retenez cette date : samedi 27 août 2022, à Corgoloin. Dès 10 h et jusqu’à 18 h, vous pouvez venir avec vos enfants, vos ados, ou en simple visiteur à la rencontre des bénévoles de L’Univers des talents. Cette journée découverte est aussi l’occasion de tester quelques-uns des futurs ateliers qui constitueront la base de ses “apprentissages de la vie”.

Au programme notamment : connaissance de soi, mémorisation, apprentissage de Kapla, philosophie pour enfant, éducation à la citoyenneté, jeux Montessori, yoga pour enfant, cirque… Saviez-vous, par exemple, que le cirque développe, entre autres capacités, la motricité, la concentration et la confiance en l’autre ?

Rendez-vous donc à Corgoloin, au Moulin de Cussigny, pour en apprendre plus sur l’école de demain.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’informations

Journée découverte le samedi 27 août 2022 (entrée gratuite)

De 10 h à 18 h, possibilité de pique-niquer sur place.

Où : Moulin de Cussigny – 21700 Corgoloin

Inscription (coordonnées ci-dessous)

Association L’Univers des talents

Président : Pierre Bousquet

Tél. : 06 32 90 86 23

Mail : [email protected]

Site : www.universdestalents.com

Facebook : @Universdestalents71