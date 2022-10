Cérémonie d'hommage aux anciens sapeurs-pompiers disparus au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône : le temps des discours

Ce samedi 22 octobre, une cérémonie en hommage aux anciens sapeurs-pompiers disparus de Saône-et-Loire a eu lieu à Chalon-sur-Saône. Après cette cérémonie place aux discours à l'intérieur du Parc des Expositions. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 22 octobre 2022, le Commandant Thierry Vuillemin, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire et chef de la Compagnie de Chalon-sur-Saône, a présidé la cérémonie d'hommage aux anciens sapeurs-pompiers décédés devant le Parc des Expositions des Chalon-sur-Saône.

Après la cérémonie, les personnes présentes étaient invités à se rendre à l'intérieur du Parc des Expositions, le temps des discours.

Tour à tour, après le Commandant, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et secours de Saône-et-Loire, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, et Louise Thin-Rouzand, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, ont pris la parole.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati