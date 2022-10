La 56ème Assemblée Générale de la FCF (Fédération des festivals, carnavals et fêtes de France) s’est tenue à Chalon-sur-Saône

Découvrez le discours de son président et le photoreportage info-chalon !

Samedi 22 octobre à partir de 9 heures 30, se tenait dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, la 56ème Assemblée Générale de la FCF, devant une centaine de personnes.

Cet événement s’est déroulé en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, William Hautier, Président de la FCF, Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes et de nombreux présidents de festivals et carnavals venus assister à cette A.G

Extrait du discours de William Hautier : « Sachez que notre Fédération comprend plus de 1000 adhérents pour 18 fédérations locales réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’Outre Mer. Aussi, en mon nom et l’ensemble du Conseil d’Administration, nous tenons à remercier la belle ville de Chalon-sur-Saône et son maire Gilles Platret pour l’accueil chaleureux au sein de ce formidable Hôtel de Ville, un lieu chargé d’histoire pour notre fédération car je vous rappelle que nous sommes ici dans le berceau de la FCF née en 1967 à Chalon-sur-Saône. Je remercie également Sébastien Martin, Président de l’agglomération chalonnaise pour sa présence à nos côtés et sachez que nous sommes ravis de nous réunir sur votre si beau territoire riche en patrimoine avec de si beaux paysages. Je tiens bien évidement à remercier nos amis de carnaval de Chalon, Sébastien Mercey et sa collaboratrice Mireille Montillon ainsi que l’ensemble des bénévoles du Comité des Fêtes de Chalon qui ont organisé ce 56ème congrès de la FCF. Nous savons le temps de préparation à un tel événement et nous sommes sincèrement reconnaissants pour tout le travail accompli pour nous recevoir dans les meilleures conditions. Nos carnavals et nos événements festifs participent à la vie de nos cités et nous y sommes tous très attachés et avons tous à cœur de défendre haut et fort ce patrimoine culturel immatériel hors du commun. Nous savons que ces événements contribuent au bien vivre ensemble de nos villes et villages. Il offre à la population des instants de fêtes et de partage hors du temps et des problématiques du quotidien. Le congrès est pour nous l’occasion de partager, d’échanger et de découvrir d’autres territoires, d’autres traditions et carnavals. La richesse de ce type de rencontre nous permet de renforcer la solidarité qui nous unit depuis tant d’années. Un grand merci à tous les adhérents de la FCF France pour leur présence ce weekend au congrès. Je vous remercie ! ».

Dans son allocution Gilles Platret se réjouissait de la présence de ce congrès à Chalon-sur-Saône et confirmait la nécessité que de telles fêtes ou carnavals se produisent pour qu’elle permettent à la population d’oublier la morosité présente tout en informant à tous que l’année 2023 qui se profile ne devrait pas amener beaucoup de réjouissances au vu de ce qui est annoncé (inflation…).

S’en suivait la remise de la médaille d’or de la FCF à Gilles Platret

La remise d’un présent à Sébastien Martin et Gilles Platret.

