Les journées pédagogiques organisées par l’association française des professeurs de chant au Conservatoire se tiennent en ce moment au Conservatoire du Grand Chalon

Découvrez l’interview de sa Présidente !

Lundi 24 octobre 2022 à 10h15, au Conservatoire du Grand Chalon, avait lieu en présence d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente du Grand Chalon, d’Emmanuelle Renouard, Présidente de l’association française des professeurs de chant au Conservatoire et Guillaume Warnet, Directeur-adjoint du Conservatoire, la conférence de presse pour le lancement des journées pédagogiques organisées par l’association française des professeurs de chant au Conservatoire.

Extrait du discours d’Emmanuelle Renouard : « Les journées pédagogiques de l’ A.F.P.C (Association Française des Professeurs de Chants), c’est notre rendez-vous annuel de congrès où l’on fait venir pas mal d’intervenants pour faire découvrir : soit des nouvelles pédagogies, soit recueillir des témoignages, des tables rondes ou de la réflexion sur la pédagogie vocale au sens très large puisque l’on va faire jusqu’à du yoga… Enfin plein de choses au service de la voix. Cette année sur les 3 jours, nous avons un programme vraiment riche et tous les intervenants viennent bénévolement. Ils viennent d’un petit peu partout même si on essaie en général de solliciter au maximum les gens de la Région pour avoir une photographie de la pédagogie vocale de la Région mais pas que ! On a aussi des gens qui viennent d’un peu partout en France, qui sont des gens reconnus au sein de leur métier, de leur thématique… Nous avons par exemple, cette année, Isabelle Marx sur la pédagogie Estill , c’est une technique d’apprentissage et de la maitrise de la voix et elle est la seule par exemple à être accréditée Estill en France. D’ailleurs, elle est de la région et elle viendra animer un master class sur le thème du Belting qui est une technique de chant utilisée principalement dans les comédies musicales et pour les divas. Sachez, que nous sommes très contents d’être là à Chalon car nous avons beaucoup d’attache dans la Région notamment avec l’événement des Etats de la Voix qui a eu lieu ce weekend […] Cette année, nous avons aussi comme intervenante une anglaise, Madame Suzanne Yarnall Monks qui est ni plus ni moins que la Présidente of the European Voice Teachers[…] Il faut savoir aussi qu’il y a certains intervenants des Etats de la Voix qui sont restés pour les journées pédagogiques […] Nous aurons aussi des élèves du Conservatoire qui sont en master class âgés entre 20 et 30 ans et tant mieux car nous avons besoin aussi de chanteurs donc autant que ce soit des étudiants qui viennent étudier quelque chose d’intéressant pour eux. Pour terminer, je voudrais signaler que nous avons été très bien accueillis par le Conservatoire du Grand Chalon tant au niveau de l’accueil et de la logistique qu’au niveau financier de nos frais de fonctionnement ! ».

Stéphane Warnet ajoutait : « Je tiens à signaler qu’il y a pas mal d’élèves du conservatoire (une vingtaine) qui vont être associés à ces 3 journées dont les Master Class notamment et je suis ravi que le département voix se soit bien impliqué dans ces journées. C’est une richesse supplémentaire puisque c’est un événement sur le plan national où l’on accueille des collègues de toute la France avec ce côté formel et ce côté informel de se retrouver autour de la pratique de la voix et du coup pour nos élèves et nos enseignants, cela fait une proposition hyper riche dans la réflexion, la pratique et les échanges […] Il y a eu, il y a 3 jours les ‘Etats de la Voix’, ce vendredi, samedi et dimanche qui se sont déroulés et on enchaine ce lundi, mardi et mercredi avec les journées pédagogiques. Ce sont deux événements séparés mais qui sont cousins et qui ont des liens tels que la pratique, l’enseignement, l’approche… Le calendrier a fait que cela fait 6 jours d’affilés qui sont assez intense sur la thématique de l’Etat de la Voix’ ! ».

Suite à la conférence de presse, Emmanuelle Dupuit-Pinto s’est rendue à l’Auditorium pour souhaiter la bienvenue à la petite centaine de professeurs de chant présents.

Le programme proposé.

J.P.B