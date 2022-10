"Les Républicains : Véritable marche pied de Macron !" pour le Rassemblement National de Saône et Loire

Communiqué de la fédération Rassemblement National de Saône-et-Loire

Le doute planait quant à la position réelle de groupe d’opposition des LR dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Mais ce lundi après-midi 24 octobre, ils se sont dévoilés publiquement en marche pied et alliés du gouvernement Macroniste.

Marine Le Pen, Présidente du groupe Rassemblement National a annoncé dans l’intérêt national, que les 89 députés du Rassemblement National voteraient dans la journée à la fois la motion de censure déposée par le RN mais également celle présentée par la NUPES.

Et sans aucune surprise, le groupe LR qui se revendique pourtant comme un parti d’opposition, au motif fallacieux et tronqué de « maintenir stabilité du pays » a refusé de voter les deux motions de censure présentées. Alors force est de conclure que le groupe de droite est en fait la bouée de sauvetage de la Macronie et qu’ils traverseront paisiblement cette législature main dans la main.

Aujourd’hui plus que jamais le groupe conduit par Marine Le Pen du Rassemblement National s’impose dans l’hémicycle comme la seule force politique qui rassemble l’ensemble des Français en travaillant uniquement dans l’intérêt national faisant fi si nécessaire des clivages politiques habituels.