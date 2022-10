Prix de l'électricité : la CPME soutient le dispositif de "garantie prix" proposé par Bruno Le Maire

La crise énergétique actuelle ébranle nos entreprises et menace l’existence même de certaines d’entre elles. Depuis plusieurs mois, la CPME alerte sans relâche sur le risque systémique que cela fait courir à l’économie française.





« Durant toute cette période, rappelle la Présidente Clarisse MAILLET, au-delà des aides dont on voit bien qu’elles restent complexes et inaccessibles à beaucoup de nos entreprises, la CPME n’a eu de cesse que de demander un plafonnement du prix de l’énergie.

Pour la première fois vendredi matin à Bercy, se félicite-t-elle, il nous a été proposé, pour les PME, une sorte de « garantie prix permettant d’agir sur le prix de l’électricité et de contenir son tarif ».

« En effet, explique Clarisse MAILLET, indépendamment des augmentations, parfois irréalistes, le manque de visibilité handicape lourdement les entreprises les plus concernées en rendant aléatoires leurs coûts de revient et en bloquant de ce fait les investissements.

Reste maintenant à connaître le détail de ce dispositif dont nous espérons qu’il puisse rentrer en vigueur le plus rapidement possible après l’adoption du projet de loi de finances.

Il conviendra enfin que les entreprises confrontées à la hausse des prix du gaz puissent, elles aussi, se voir proposer une solution ».